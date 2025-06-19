«Повестка дня Трампа — распад Запада»: бывших союзников США призвали признать масштаб проблемы

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Лидеры Запада парализованы страхом расстроить Дональда Трампа, считает колумнист британской The Guardian Рафаэль Бер, размышляющий над ходом и итогами только что завершившегося канадского саммита «Большой Семерки».

«Высокомерный односторонний подход — старая черта внешней политики США, особенно на Ближнем Востоке. Прерогатива сверхдержавы — игнорировать вклад своих стратегически зависимых стран. Но пренебрежительное отношение Трампа к G7 — это не просто грубое преувеличение обычного американского стиля. Симпатия к диктаторам и дискомфорт в компании демократов выражают правящий дух Трампа», – пишет он.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Автор открыто нападает на внешнеполитический подход Трампа:

«Показательно, что диалог с ближайшими союзниками США — одноразовое обязательство. «Америка прежде всего» — это доктрина, которая не может представить себе взаимных обязательств между странами. Не может быть G7, только G1 и клиенты. Лидеры, которые действуют с уважением к закону и независимым институтам, слабы и презренны. Сильные люди, которые не признают никаких законных ограничений для своих действий, которые превратили национальные интересы в культ личности, достойны его восхищения», – добавляет британский автор.

По мненю публициста, Трамп «завидует» Путину:

«Сказать, что Трамп потакает Путину, значит неверно истолковать баланс сил. США намного сильнее России, но ее президентство, связанное суетливыми сдержками и противовесами, лишено деспотической агентности Кремля. Трамп завидует. Он утверждает, что просто хочет сделок с диктаторами, но, похоже, он также жаждет от них подтверждения. Напротив, он считает унизительным для главнокомандующего США сидеть за круглым столом с канцлером Германии или премьер-министром Канады — едва ли подходящей страны».

Идея координации внешней и торговой политики на основе общего уважения к политическому плюрализму и верховенству закона — это идея, которую Трамп считает абсурдной, если он вообще ее понимает, – добавляет британский автор.

«Его повестка дня — распад Запада. Бывшие союзники США должны признать масштаб этих амбиций. Даже когда это признается, масштаб проблемы создает парализующие дилеммы. Слои экономической и военной зависимости нелегко снять. Это справедливо для всей Европы, но особенно для Великобритании, где обслуживание «особых» трансатлантических отношений было аксиоматическим приоритетом на протяжении десятилетий. Путь к другой стратегической конфигурации, более близкой к союзникам на нашем собственном континенте, становится более тернистым из-за Brexit», – сетует колумнист.

Автор акцентирует внимание на особенностях психологического профиля нынешнего американского президента:

«Опытные знатоки Трампа предупреждают, что не соглашаться с мстительным, ранимым президентом лучше всего за закрытыми дверями. Искусство не в том, чтобы оспаривать его точку зрения, а в том, чтобы выдать несогласие за более умный способ удовлетворить его интересы. Противоречить ему на публике — это акт саморазрушительной бесполезности», – отмечает он.

Однако, добавляет колумнист, «быть любимым Трампом — это преходящее состояние».

«Его сделки скоропортящиеся. Те, что были подписаны с Канадой и Китаем в его первый срок, были отменены. Есть краткосрочные коммерческие выгоды, которые можно получить, подыгрывая этой капризной игре, но цена — признание того, что старые правила больше не действуют. Это плохо для свободной торговли и катастрофично для демократии и международного права», – констатирует автор.

В своей критике стиля правления Трампа британец идет дальше:

«Со временем нежелание говорить вслух, что Трамп является авторитарной угрозой конституционной республике США, становится соучастием в нападении на нее. Оправданием молчания является realpolitik – аргумент о том, что внешняя политика должна формироваться под мир, каков он есть, а не выставляться как требование, чтобы она была чем-то другим. Но Трамп живет в мире, сформированном вокруг его собственных нарциссических заблуждений, населенном коррумпированными подхалимами и крайне правыми идеологами. Realpolitik в стране Трампа – это не примирение с реальностью, а ее преднамеренное отрицание. Это означает нормализацию проекта по выхолащиванию демократии США, заполнению оболочки тиранией и называнию этого свободой», – говорится в материале.

Автор акцентирует на угрозе Европе, исходящей, по его мнению, от американских крайне правы и называет движение MAGA «идеологической материнской базой, поддерживающей флотилию крайне националистических партий, кампаний и цифровых инфлюенсеров в ЕС и Великобритании».

Сам Трамп, по признанию автора статьи, крайне непопулярен в Британии, его рейтинг неблагоприятен даже среди сторонников Reform UK., которую он называет «британской франшизой токсичного американского бренда».