Посол США в НАТО: «Не слишком ли вам в ЕС комфортно? Пора урезать социалку!»

Для эффективного перевооружения Европы необходимо, чтобы 5% ВВП на оборону тратили не столько мелкие члены вроде стран Прибалтики, сколько такие государства, как Франция и Великобритания.

Об этом на площадке «Атлантического совета» (признан нежелательной организацией в РФ) заявил посол США в НАТО Мэттью Уитакер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В США люди рискуют и добиваются успеха, а в Европе наоборот правительство скептически относится к инновациям. И это нужно менять. Очевидно, что система соцзащиты – это не поддержка, а, скорее, гамак, в котором многие страны и их граждане живут очень комфортно. Трудовая этика в США не везде одинакова, но рабочая неделя не меньше 40 часов, а для многих людей это 50-60 часов в неделю. А в таких странах, как Бельгия, это 36 часов, и их количество сокращается. Вы не можете тратить 5% ВВП на оборону без экономического роста. Есть два способа увеличить госбюджет – за счёт экономического роста и, следовательно, увеличения доходов от вашей налоговой системы, или просто увеличить за счёт повышения налогов», – сказал американец.

Он назвал хорошей новостью обещание Германии увеличить траты на армию.