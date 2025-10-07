Посол США в НАТО: «Не слишком ли вам в ЕС комфортно? Пора урезать социалку!»
Для эффективного перевооружения Европы необходимо, чтобы 5% ВВП на оборону тратили не столько мелкие члены вроде стран Прибалтики, сколько такие государства, как Франция и Великобритания.
Об этом на площадке «Атлантического совета» (признан нежелательной организацией в РФ) заявил посол США в НАТО Мэттью Уитакер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«В США люди рискуют и добиваются успеха, а в Европе наоборот правительство скептически относится к инновациям. И это нужно менять. Очевидно, что система соцзащиты – это не поддержка, а, скорее, гамак, в котором многие страны и их граждане живут очень комфортно. Трудовая этика в США не везде одинакова, но рабочая неделя не меньше 40 часов, а для многих людей это 50-60 часов в неделю. А в таких странах, как Бельгия, это 36 часов, и их количество сокращается.
Вы не можете тратить 5% ВВП на оборону без экономического роста. Есть два способа увеличить госбюджет – за счёт экономического роста и, следовательно, увеличения доходов от вашей налоговой системы, или просто увеличить за счёт повышения налогов», – сказал американец.
Он назвал хорошей новостью обещание Германии увеличить траты на армию.
«Я ничего не имею против Северной Македонии, но если она достигнет этого за 4 года, это не будет иметь большого значения, у них небольшая экономика и население. Но Германия достигнет, и это немного сгладит некоторые несоответствия.
Но страны на передовой серьёзно относятся к этому вопросу. Польша в следующем году планирует увеличить до 5%, страны Балтии планируют. Они инвестируют, но, опять же, речь о странах, которые меньше моего родного штата Айова, где проживает меньше 2 млн. человек.
Именно крупные страны, как Германия, Франция, Британия, Италия будут определять, насколько Европа готова. Я немного беспокоюсь за наших друзей во Франции и Британии, у них желание есть, но экономика не позволяет», – вещал Уитакер.
