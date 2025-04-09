Пошлины Трампа делают несбыточной надежду на помощь Европы Украине
Высокие пошлины, которые ввели против ряда стран США, бьют по мировой экономике, в том числе по странам Европы, которые будут вынуждены отказываться от помощи Украине.
Об этом в эфире видеоблога телеведущего Виталия Дикого заявил эмигрировавший с Украины политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Реально сейчас рынки реагируют на возможность перемирия достаточно активно, тем более что они понимают, что в нынешних условиях, когда надвигаются такие вещи, как кризис, серьезнейший экономический кризис, который уже де-факто начался, события на Ближнем Востоке, события в Тихом океане, Украина как-то никому неинтересна. Более того, никому неинтересна Европа становится. Европа становится жертвой, можно сказать, экономического взаимодействия Соединенных Штатов и России.
Кошка бросила котят, условно говоря, так можно сказать про Европу и Соединенные Штаты. И что касается Украины в этой ситуации, надеяться, что Европа дальше будет помогать Украине, что Макрон, Стармер, Мерц и все прочие дружно объединятся и дальше будут выделять деньги на войну в Украине, ну это попросту сумасшествие», – заявил Бондаренко.
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