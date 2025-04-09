Пошлины Трампа делают несбыточной надежду на помощь Европы Украине

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Высокие пошлины, которые ввели против ряда стран США, бьют по мировой экономике, в том числе по странам Европы, которые будут вынуждены отказываться от помощи Украине.

Об этом в эфире видеоблога телеведущего Виталия Дикого заявил эмигрировавший с Украины политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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