Пока Зеленский и его подельники не будут уничтожены, а Киев не будет освобождён, война с бандеровцами не закончится.

Об этом на канале «Deep Dive» заявил полковник американской армии в отставке, планировщик ряда военных кампаний ВС США Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия, возможно, дошла до точки, когда ей придется снять перчатки. Было много разговоров о том, что, возможно, Путин проведет совещание со своим Советом национальной безопасности и переименует СВО в контртеррористическую операцию. И это значит, что по российскому законодательству он может наносить удары по лицам, которых считает террористами, то есть по Зеленскому и, возможно, Буданову и другим. Как вы это видите?», – спросил ведущий.

«Если бы я был на месте российского Генштаба, я бы сказал президенту Путину, что это [Зеленский с подельниками] хорошие цели. Это не закончится, пока [армия России] не войдет в Киев. Пока этот возмутительный театральный коллектив, который называется правительством, находится в Киеве и им не причиняют вреда, война будет продолжаться. Если мы чему-то и научились за три с половиной года, так это этому», – сказал Макгрегор.