«Пора кончать с этим театром уродов» – полковник армии США советует России ликвидировать Зе-банду и взять Киев

Владимир Гладков.  
11.06.2025 16:45
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Пока Зеленский и его подельники не будут уничтожены, а Киев не будет освобождён, война с бандеровцами не закончится.

Об этом на канале «Deep Dive» заявил полковник американской армии в отставке, планировщик ряда военных кампаний ВС США Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Пока Зеленский и его подельники не будут уничтожены, а Киев не будет освобождён, война...

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«Россия, возможно, дошла до точки, когда ей придется снять перчатки. Было много разговоров о том, что, возможно, Путин проведет совещание со своим Советом национальной безопасности и переименует СВО в контртеррористическую операцию.

И это значит, что по российскому законодательству он может наносить удары по лицам, которых считает террористами, то есть по Зеленскому и, возможно, Буданову и другим. Как вы это видите?», – спросил ведущий.

«Если бы я был на месте российского Генштаба, я бы сказал президенту Путину, что это [Зеленский с подельниками] хорошие цели.

Это не закончится, пока [армия России] не войдет в Киев. Пока этот возмутительный театральный коллектив, который называется правительством, находится в Киеве и им не причиняют вреда, война будет продолжаться. Если мы чему-то и научились за три с половиной года, так это этому», – сказал Макгрегор.

«Зеленскому совершенно безразличны потери, которые несет Украина. Ему все равно, ему все равно, сколько украинских мужчин и женщин погибнет в бою или просто оказавшись не в том месте и не в то время во время этих ударов.

Он ничего не будет делать, пока ему продолжают платить деньги в любой форме, большую часть которых он очевидно кладет себе в карман, а также получает технику, которую он может использовать или перепродать на черном рынке, он будет продолжать войну.

Мне все равно, как вы это (СВО) называете, но вам нужно войти в Киев и раз и навсегда покончить с этими людьми. Как только это произойдет, я думаю, что игра будет окончена», – подытожил он.

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