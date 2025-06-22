Помилованный Лукашенко Тихановский слёзно присягнул Зеленскому

Отсидевший 5 лет в белорусской тюрьме, помилованный вчера президентом Александром Лукашенко блогер-майданщик Сергей Тихановский поклялся в безоговорочной поддержке утратившего легитимность президента Украины Владимира Зеленский.

Свою клятву он принес на пресс-конференции в Вильнюсе под патронирующим взглядом своей супруги, самопровозглашенной «президентки Беларуси» Светланы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я абсолютно поддерживаю Украину. Президент Зеленский, ему выпала такая тяжелейшая… То, что я пережил, это ерунда по сравнению с тем, что президент Зеленский переживает каждый день все эти годы. Вы все должны это понять и никогда не осуждать его, если, как вам кажется, он что-то неправильно делает. Ни одному президенту, который сейчас живет, такой тяжести не выпало. Я его поддерживаю абсолютно и безгранично. Это для меня герой», – высказался Тихановский.

Президента РФ Владимира Путина он считает врагом, потому что якобы именно он не дал Беломайдану победить в 2020 году.

Тихановский явно психически нездоров. Он сильно похудел за пять лет в тюрьме, хотя признался, что последний год ему давали двойной паек. Также бывшему блогеру давали успокаивающие средства, но собой он владеет плохо.

В ходе пресс-конференции он иногда сбивался и не мог вспомнить, о чем говорил, а также периодически рыдал, причем не только на рассказе о том, как дочка его не узнала, но и когда жаловался, что не мог раздобыть в тюрьме стержень для авторучки.

Светлана Тихановская сидела с непроницаемым лицом рядом с рыдающим мужем, но иногда подносила к глазам руку, чтобы смахнуть воображаемую слезу.

Сергей не стеснялся интересоваться у жены прилюдно, правильно ли он все сказал. Он заверил журналистов, что не будет претендовать на лидерство в белорусской оппозиционной эмиграции. Напротив, Тихановская заявила, что останется на своем «посту», пока в Белоруссии не пройдут «свободные выборы».