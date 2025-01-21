Получателей денег от США ждут ревизия и проверка на соответствие политическим целям Трампа – подробности указа

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Как мы уже сообщали, новый президент США Дональд Трамп после вступления в должность 20 января подписал указ о приостановке на 90 дней всех программ помощи другим странам.

В указе, который Трамп подписал в свой первый день пребывания в должности, говорится, что «индустрия иностранной помощи и бюрократия не соответствуют американским интересам и во многих случаях противоречат американским ценностям» и «служат дестабилизации мира во всем мире путем продвижения в зарубежных странах идей, которые прямо противоположны гармоничным и стабильным отношениям внутри стран и между ними».

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Последний официальный отчет об иностранной помощи в администрации Байдена датируется серединой декабря и бюджетным годом 2023. Он показывает, что 68 миллиардов долларов было выделено на программы за рубежом, которые варьируются от ликвидации последствий стихийных бедствий до здравоохранения и продемократических инициатив в 204 странах и регионах.

Associated Press (AP) сообщает дополнительные подробности о том, что это означает и как будет проходить процесс ревизии. Как отмечается,. в указанный срок будет проведена проверка, соответствует ли предоставление помощи политическим целям новой администрации Белого дома.

«Никакая дальнейшая иностранная помощь Соединенных Штатов не будет предоставляться таким образом, чтобы это не соответствовало в полной мере внешней политике президента Соединенных Штатов», — подчеркнул Трамп.

Пока не ясно, на какой объем помощи изначально повлияет указ, поскольку финансирование многих программ уже выделено Конгрессом и подлежит расходованию, если еще не израсходовано.

Как отмечает AP, общая сумма финансовой и другой помощи, которую США оказывают различным странам, в целом составляет не более 1% американского бюджета. Однако есть исключения — например, военная помощь Украине.

Согласно последним данным Госдепа, на поддержку Киева с начала войны в 2022 году было выделено почти $66 млрд, а с 2014-го — около $70 млрд.

Трамп долгое время выступал против иностранной помощи и, в частности, критиковал объемы, отправленные на Украину.

Среди других крупных получателей помощи США — Израиль ($3,3 млрд в год), Египет ($1,5 млрд) и Иордания ($1,7 млрд).

При этом помощь этим странам выделяется в рамках долгосрочных программ, утвержденных Конгрессом, поэтому пока не ясно, на какой объем финансирования повлияет указ Трампа, отмечает AP.

АР отмечает, что среди прочего, Трамп приостановил все финансирование скандального агентства ООН для помощи палестинским беженцам БАПОР (UNRWA), которое в Израиле и произраильских кругах в США и ЕС называют «террористическим» из-за его предполагаемых связей с ХАМАС.

«Деньги американских налогоплательщиков больше не будут направляться в филиал ХАМАСа в ООН», – радуются сионисты в соцсетях.

До этого назначенный на должность госсекретаря Марко Рубио заявил членам комитета Сената по иностранным делам, что «каждый доллар, который мы тратим, каждая программа, которую мы финансируем», должны отвечать на три вопроса:

«Делает ли это Америку безопаснее? Делает ли это Америку сильнее? Делает ли это Америку более процветающей?».

Подписанный Трампом указ оставляет Рубио или его назначенному лицу право принимать такие решения в консультации с Управлением по управлению и бюджету. Государственный департамент и Агентство США по международному развитию являются основными агентствами, которые контролируют иностранную помощь.