Польша и Прибалтика могут «познакомиться» с сотнями российских БПЛА

Для Украины и ЕС очень выгодно, если Иран будет уничтожен.

Об этом на канале пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил политолог-русофоб Тарас Загородний, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«То, что союзник России будет уничтожен, это очень хорошо. Это очень хорошо подорвет его способности, потому что они помогали. Те «Шахеды», которые сейчас модернизируются в России – это не те «Шахеды», которые изначально были в Иране», – сказал Загородний.

«И они могут и улететь в Европу. И один из сценариев, который может быть применён против Европы – от 200 «Шахедов» каждый день залетают. Не те примитивные, а уже модернизированные, натренированные на украинский ПВО и так далее.

Вот просто будут залетать в Латвию, в Литву, в Польшу или другие страны. Ну, вот так может быть», – подытожил эксперт.