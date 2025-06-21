Польша и Прибалтика могут «познакомиться» с сотнями российских БПЛА

Вадим Москаленко.  
21.06.2025 17:27
  (Мск) , Киев
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Беспилотники, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Для Украины и ЕС очень выгодно, если Иран будет уничтожен.

Об этом на канале пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил политолог-русофоб Тарас Загородний, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Для Украины и ЕС очень выгодно, если Иран будет уничтожен. Об этом на канале...

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«То, что союзник России будет уничтожен, это очень хорошо. Это очень хорошо подорвет его способности, потому что они помогали. Те «Шахеды», которые сейчас модернизируются в России – это не те «Шахеды», которые изначально были в Иране», – сказал Загородний.

«И они могут и улететь в Европу. И один из сценариев, который может быть применён против Европы – от 200 «Шахедов» каждый день залетают. Не те примитивные, а уже модернизированные, натренированные на украинский ПВО и так далее.

Вот просто будут залетать в Латвию, в Литву, в Польшу или другие страны. Ну, вот так может быть», – подытожил эксперт.

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