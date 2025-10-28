«Пока хозяева не договорятся» – украинцев готовят к тому, что война для них не кончится

Вадим Москаленко.  
28.10.2025 22:59
  (Мск) , Киев
Украина, Россия, Спецоперация


Украина будет продолжать антироссийскую войну до тех пор, пока это остаётся выгодным её западным хозяевам.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила экс-замминистра обороны Украины Анна Маляр, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Наступил очевидный кризис мировой системы безопасности. Как бы уже ни развивалась война, какие бы технологии мы ни получали, этот кризис неминуем, и точку невозврата он прошёл после российской-украинской войны.

Стало понятно, что всё, что изобрело человечество для остановки войн после Второй мировой, оно не работает. Ни одного эффективного инструмента нет», – сказала Маляр.

«Поэтому война закончится тогда, когда основные геополитические игроки определятся со своими новыми ролями в мировой расстановке сил. Пока они не определятся, будет продолжаться война, более или менее интенсивная. Может быть даже заморозка.

Но пока основные игроки не определятся, и не займут безопасные для них зоны влияния, война не закончится», – подытожила она.

