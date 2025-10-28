Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина будет продолжать антироссийскую войну до тех пор, пока это остаётся выгодным её западным хозяевам.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила экс-замминистра обороны Украины Анна Маляр, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Наступил очевидный кризис мировой системы безопасности. Как бы уже ни развивалась война, какие бы технологии мы ни получали, этот кризис неминуем, и точку невозврата он прошёл после российской-украинской войны. Стало понятно, что всё, что изобрело человечество для остановки войн после Второй мировой, оно не работает. Ни одного эффективного инструмента нет», – сказала Маляр.