Ночью Россия нанесла концентрированный удар по Днепропетровской области.

Под прицелом – Павлоград и Кривой Рог, родной город диктатора Владимира Зеленского.

По словам, главы Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула, беспилотники атаковали объекты инфраструктуры.

«В результате более 10 попаданий на объектах возникли пожары», – написал он.

Кроме того, Вилкул сообщил о проблемах с электроснабжением в Криворожском районе.

Судя по выложенным снимкам, в районе серьезны взгорания.

Негодует и Зеленский.

«Волна беспилотников ударила по Кривому Рогу – по гражданской инфраструктуре… Зафиксированы также и ракеты. Фактически в эти недели ни одной ночи не было без российских ударов по Украине. Большинство мишеней – именно инфраструктура. Системный террор против нашей энергетики», – заявил Зеленского.

Он в очередной раз потребовал от Запада усилить украинскую ПВО.

Глава Криворожской райадминистрации Евгений Ситниченко сообщил, что горело промышленное предприятие и повреждена энергетическая инфраструктура.

Официально указывается, что в районе обесточены насленыне пункты Авангард, Верабово и Мировское.