Под Константиновкой каскадный обвал фронта. У Путина есть нежданчики – офицер ВСУ

Анатолий Лапин.  
19.05.2025 09:34
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Неожиданно для Украины у России оказались готовы резервы на летнюю кампанию.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил военный эксперт, офицер ВСУ в отставке Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Неожиданно для Украины у России оказались готовы резервы на летнюю кампанию. Об этом в эфире...

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«У Путина, судя по всему, есть резерв на летнюю кампанию, в первую очередь людской, где-то они его там набрали. Я подозреваю, что это могут быть и какие-то нежданчики, о которых мы не знаем, там типа кубинцы, там и северокорейцы, которые, как они заявляют, воюют на территории Российской Федерации только. Ну, Путин же и объявляет, что эти четыре области — это и есть Российская Федерация. Поэтому всё вроде гармонично.

Ну, очевидно, Путин хочет ещё повоевать. И, судя по ситуации на фронтах, противник надеется достигнуть определённых достижений географических в обозримом будущем. Потому что слишком хорошо давят на многих фронтах, кое-где имеют успех. Ну, в частности, под Константиновкой, между Авдеевским и Нью-Йоркским направлением там наша бригада ТРО провалилась… Эту вот бригаду, которая стояла два года на одном месте, ее практически никто не трогал, то есть не было наступательных действий, она, соответственно, и провалилась от первого же удара, создав каскадный обвал фронта на этом направлении», – заявил Бекренев.

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