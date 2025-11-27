Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Если бы Украина не играла роль тарана против России, Киеву было бы достаточно иметь символическую армию в размере 50 тысяч человек. Европейцы неспроста уцепились за пункт о численности ВСУ в «мирном плане» – это подтверждает сценарий передышки и возобновления боевых действий в будущем.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил бывший депутат Верховной рады, политик Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Если бы они собирались останавливать, им было бы все равно. Для Украины и 50 тысяч много. Но нет, даже 600 им мало – надо 800», – заявил Царев.

Он указал, что «и европейцы, и украинцы ставят этот вопрос как самый принципиальный».