Поборникам мантры «мы за мир» пришлось измениться с 2022 года – Онуфриенко

Максим Столяров.  
26.08.2025 22:26
  (Мск) , Москва
Нейтральная позиция государства в части вовлечения населения в противостояние с Западом ещё с 2014 года привела к тому, что в большинстве своём россияне сталкиваются с реальностью только тогда, когда война приходит непосредственно в их дом.

Об этом на презентации книги «Холодный март 14-го» заявил один из соавторов, участник тех событий, военно-политический эксперт Михаил Онуфриенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мне рассказывали ребята, которые 222 [гуманитарных] конвоя отправили из Улан-Удэ на фронт. Все эти годы они ездят на машинах, набитых грузами. В 2022 году нас отказывались ремонтировать в дороге, когда мы ломались, просто на обычных станциях СТО.

Было очень трудно отремонтировать машину. Потому что «вы же едете туда, а мы против войны». А вот когда начали бомбить наши города, когда война пришла в наши дома, говорит, мы с 2024 года проблем с ремонтом не испытываем, нас как правило ремонтируют бесплатно», – рассказал Онуфриенко.

«Вот, ситуация, когда это что-то чужое где-то там непонятное, то «мы за мир». Когда тебя это касается, ситуация меняется.

Государство на это, естественно, прямо влияет. Государство у нас занимало достаточно долго нейтральную позицию. Я примеры приводил, что такое марши с флагами «Правого сектора» – запрещённого ныне в России, а в 2014 году ходили [по Москве], и ничего. И жовто-блакитные висели», – напомнил эксперт.

