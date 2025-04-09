Перемирию быть. США додавят Зеленского на невыгодных условиях – Дубинский
Прекращение украинской войны неизбежно – этого добьются США.
Об этом в эфире видеоблога признанного в России иноагентом пропагандиста Александра Шелеста заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады, бывший соратник Зеленского по партии, Александр Дубинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Китайские компании уже активно участвуют в добыче полезных ископаемых на территории оккупированной, на территории так называемых ЛДНР, там сейчас очень много китайских компаний, которые участвуют в добыче полезных ископаемых.
Это уже сигнал о том, что если Штаты упустят Украину, то здесь редкоземельные металлы будут добывать китайцы. Это то, чего не хочет категорически Трамп, который воспринимает Китай как главную угрозу, США, угрозу в сфере высоких технологий. Поэтому вся комбинация факторов, которая сегодня существует, говорит о том, что перемирие неизбежно», – сказал политик.
Он считает, что РФ хочет выйти из войны.
«И самое главное, Путину нужно легализовать свои территориальные приобретения с 2014 года. Если не Запорожскую, Херсонскую область, то Крым точно. И это будет одним из главных факторов, с которым он будет идти на это перемирие. Ему нужно легализоваться по Крыму точно. А если получится по Донбассу, еще лучше. Но тем более, если еще получится снять с себя санкции, для того, чтобы стимулировать невоенную экономику, он может это сделать, сняв санкции», – отметил депутат.
Кроме того, он указывает, что на Владимира Зеленского у США имеется задокументированный компромат.
«И в таком объеме компромата, в том ситуации, в которой они находятся, при которой США находят и ищут компромисс с Россией, безальтернативного прекращения огня, их заставят его подписать. Причем с максимальным ущербом для Украины», – резюмировал Дубинский.
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