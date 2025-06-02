Переговоры в Стамбуле закончены. Готовится новый обмен – пленными, телами и ударами
В Стамбуле завершились непродолжительные российско-украинские переговоры, продлившиеся немногим более часа. Некоторые «утечки» уже появились в западной прессе.
«Две делегации не пожали друг другу руки и мало что сделали для продвижения какой-либо потенциальной сделки, поскольку Путин отказывается отступать от своих максималистских требований», – пишет Financial Times.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
А The Economist приводит слова помощника президента РФ Владимира Мединского в ответ на требование украинцев вернуть Киеву детей с новых территорий:
«Не устраивайте представление для бездетных европейских старушек».
Политолог Сергей Марков объясняет, о чём идёт речь:
«Это большей частью дети, которых родители переправили к родственникам в Россию в безопасное место. Иногда это сироты, которых спасли от военных действий. Если их отдать Зеленскому, из этих несчастных детей сделают террористов, – чтобы отомстить родителям, которые чаще всего пророссийские».
Пока что единственный результат – анонсирован новый обмен пленными и телами погибших, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Переговоров не было, был обмен неприемлемыми друг другу документами и списками на обмен пленных», – отмечает эксперт Института стран СНГ Иван Скориков.
Переехавший из Киева в РФ политолог Михаил Павлив считает:
«По большому счету, обе стороны ждут неких шагов от Трампа. Мы – чтобы он начал выполнять то, что обещал относительно давления на киевский режим. Украинцы – что Трамп психанет, «одумается» и впаяет новые санкции против РФ. А еще продолжит поставки вооружений. Мяч на стороне Дональда».
Политолог Алексей Чеснаков ожидает активизации боевых действий.
«Неудачи сторон на дипломатическом фронте неминуемо повышают и привлекательность, и значимость достижений на земле. Следует ожидать активизации боевых действий, а также чувствительные дальнобойные атаки».
Премьер Венгрии Виктор Орбан уже выступил в соцсети с прогнозом: конфликт будет более «продолжительным и жестоким, чем мы ожидали в начале года».
Впрочем, даже CNN даёт понять, что удар по российским «стратегам» может иметь обратный для Киева эффект.
«Киев давно пытается донести до Кремля, что продолжение военной кампании дорого обходится, но некоторые аналитики предупреждают, что операция, в ходе которой были нанесены удары по российским аэродромам за тысячи километров от границ Украины, лишь укрепит решимость Москвы».
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: