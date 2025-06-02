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В Стамбуле завершились непродолжительные российско-украинские переговоры, продлившиеся немногим более часа. Некоторые «утечки» уже появились в западной прессе.

«Две делегации не пожали друг другу руки и мало что сделали для продвижения какой-либо потенциальной сделки, поскольку Путин отказывается отступать от своих максималистских требований», – пишет Financial Times.

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А The Economist приводит слова помощника президента РФ Владимира Мединского в ответ на требование украинцев вернуть Киеву детей с новых территорий:

«Не устраивайте представление для бездетных европейских старушек».

Политолог Сергей Марков объясняет, о чём идёт речь:

«Это большей частью дети, которых родители переправили к родственникам в Россию в безопасное место. Иногда это сироты, которых спасли от военных действий. Если их отдать Зеленскому, из этих несчастных детей сделают террористов, – чтобы отомстить родителям, которые чаще всего пророссийские».

Пока что единственный результат – анонсирован новый обмен пленными и телами погибших, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Переговоров не было, был обмен неприемлемыми друг другу документами и списками на обмен пленных», – отмечает эксперт Института стран СНГ Иван Скориков.

Переехавший из Киева в РФ политолог Михаил Павлив считает:

«По большому счету, обе стороны ждут неких шагов от Трампа. Мы – чтобы он начал выполнять то, что обещал относительно давления на киевский режим. Украинцы – что Трамп психанет, «одумается» и впаяет новые санкции против РФ. А еще продолжит поставки вооружений. Мяч на стороне Дональда».

Политолог Алексей Чеснаков ожидает активизации боевых действий.

«Неудачи сторон на дипломатическом фронте неминуемо повышают и привлекательность, и значимость достижений на земле. Следует ожидать активизации боевых действий, а также чувствительные дальнобойные атаки».

Премьер Венгрии Виктор Орбан уже выступил в соцсети с прогнозом: конфликт будет более «продолжительным и жестоким, чем мы ожидали в начале года».

Впрочем, даже CNN даёт понять, что удар по российским «стратегам» может иметь обратный для Киева эффект.