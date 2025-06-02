Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Из-за непримиримой позиции киевского режима прорыва на переговорах в Стамбуле между Киевом и Москвой ожидать не следует.

К такому выводу приходят политические эксперты и российские политики, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Тигран Мелоян считает, что согласие Москвы выслать текст своего меморандума украинской стороне до личной встречи делегаций в Турции заведомо поставило бы Россию в слабую позицию.

«Это изобразило бы Москву так, будто она направляет текст на согласование Киеву, а тот будет определять, имеет ли смысл встречаться в понедельник или отправить документ обратно на доработку. Таким образом размывается эффект постановки украинской делегации перед фактом, как обычно поступают с проигравшей стороной», – сказал Мелоян «Известиям».

В свою очередь посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник считает, что в первую очередь нужно создать буферную зону, которую называет одним из «главных залогов стабильной ситуации на приграничных территориях». По его словам, точные параметры буферной зоны могут определить военные, однако даже с технологической точки зрения для защиты от минометов достаточно 7–10 километров.

«Если речь идет об артиллерии, то это порядка 30 км. Сейчас беспилотники тоже входят примерно в эту категорию», – добавил Мирошник.

Еще одно важно требование, на котором настаивает Москва, – прекращение поставок западного оружия Киеву на время перемирия. Депутат Европарламента от Словакии Милан Мазурек уверен, что продолжение поставок отрицательно скажется на переговорах о мире.

Он признал, что инициативы о приостановке поставок в Европарламенте есть, но добавил, что на данный момент это не очень реалистично, поскольку у этой группы просто нет необходимого большинства, чтобы продвинуть подобные инициативы.

Мазурек подчеркивает, что нынешняя верхушка ЕС «скорее склоняется к продолжению конфликта, чем к его разрешению».

Сомневается в готовности Киева к конструктиву и первый заместитель главы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.