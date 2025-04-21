Перед Пасхой Зе-нечисть ударила по двум направлениям

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Накануне великого Праздника Светлого Христова Воскресения нечистая Зе-власть решила ударить по двум направлениям, чтобы оскорбить чувства верующих и всех адекватных людей.

Первый удар представлял собой очередной наезд на УПЦ, что выразилось в новом силовом рейдерстве, аресте батюшки и обысках в Киевской митрополии у митрополита Антония. Это управделами УПЦ, второй человек после Блаженнейшего митрополита Онуфрия. А другой удар – проведение в Киеве гей-фестиваля, начавшегося в Страстную пятницу и проходящего в дни Пасхи.

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Вообще, строго говоря, изгаляния клики Зеленского в канун величайшего христианского Праздника заключались не только в этом. Она бомбила российские города, преследовала инакомыслящих, врала, лукавила и изворачивалась, все ставила с ног на голову. Все, как всегда. Но если иметь в виду духовную сторону вопроса, то наиболее выпукло ее суть проявилась в том, о чем сказано выше.

Главный жидобандеровец, у которого в киевской синагоге имеется персональный трон, напялил вышиванку и записал видеообращение на фоне Софийского собора в Киеве. Поздравил украинцев с Пасхой и прогнусавил, что-де имеет «одинаковые ценности» с ними.

Но все это словеса. А дела таковы.

12 апреля, в Лазареву субботу, раскольники ПЦУ захватили Николаевский храм в буковинском селе Верхние Становцы. Захват происходил ночью, с насилием и кровью. Одной из молодых женщин, защищавших храм, палкой разбили в кровь лицо. Нападавшие взяли с собой 5 ножей. Погромщикам помогала власть в виде полиции. Налицо был очередной факт их тесной спайки.

Руководил бандой поп ПЦУ Грищук. Хотя он и прятал физиономию под капюшоном, прихожане его опознали. Это известный одиозный деятель, который постоянно брызжет ненавистью на каноническую Церковь.

На своей странице в Фейсбук он наваял:

«Экзит-пол – на Вербное Воскресенье, а голосование – на Пасху! Голосование будет ногами! Кто пойдет в эти дни в храм московского патриархата – тот голосует за русмир, пуйла и за русскую оккупацию! И вы будете голосовать за жизнь или смерть Украины! И не говорите потом, что вы не знали и вас не предупреждали!»

То бишь фактически агитирует за переизбрание жидобандеровского клоуна.

Следующий факт. В Великий Четверг, 17 апреля, силовики вручили архимандриту УПЦ Феогносту (Юрашу) из Киевской области ходатайство о применении к нему меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

А в Киевской митрополии произошло следующее. 15 апреля к управляющему делами УПЦ митрополиту Антонию с обыском пришли сотрудники СБУ и предъявили постанову на обыск, заявив, что это связано с «препятствованием деятельности религиозных общин, в частности, их переподчинению». Но эксперты и верующие считают, что так решили «разобраться» со вторым человеком в УПЦ, которого давно обвиняют в связях с Московским патриархатом и «работе на РПЦ и ФСБ». Кроме того, очень достоверной выглядит версия, что Зе-гестапо вознамерилось влезть в дела Церкви и прибрать к рукам ее собственность и финансы.

– Наверняка так и есть, – убежден наш старый знакомый, русский православный киевлянин Олег. – Ведь всю эту подонскую власть интересуют, в первую очередь, деньги.

Что же касается шабаша педерастов (Sunny Bunny), то он открылся 18 апреля, в Страстную Пятницу, и будет длиться все дни Светлой седмицы. Место действия – Подол, где в кинотеатре «Жовтень» проходят показы их видепродукции, в том числе, программы, снятые госканалом «Общественный» (быв. УТ-1). Что опять-таки свидетельствует о протекции властей.

По словам организаторов, цель фестиваля — «стать значимым представителем украинского и международного ЛГБТ-сообщества, играть заметную роль в политическом и социальном представительстве и катализировать изменения на пути к равенству в украинском обществе».