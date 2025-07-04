Паника на «Днипро-ТВ»: Русские будут бить ракетами мощностью равной ФАБ-500

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Прилёт по пригороду Днепропетровска новой российской управляемой авиабомбы, о которой заголосили украинские СМИ, может символизировать начало перелома, когда грань между ФАБами, КАБами, ракетами и обычными крылатыми ракетами начинает стираться.

Об этом в эфире «11 канала. Голос Днипра» заявил украинский авиаэксперт Богдан Долинце, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Данная ракета-бомба может развивать значительную скорость, речь о порядка 400 м/с. Данная система используют инерциальную спутниковую систему навигации. Фактически работает аналогично с российскими КАБами, что позволяет корректировать полёт для точности её попадания. По разным версиям, может преодолевать расстояние от 150 и более километров, в зависимости от высоты, скорости и дальности запуска. Вообще, для таких ракет-бомб максимальная дальность может быть ещё больше, и 300 км – это тоже не грань. Поскольку в определённый момент по определённым характеристикам грань между этими бомбами, ракетами и обычными крылатыми ракетами начнёт стираться», – рассказал Долинце.