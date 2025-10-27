Ответ за Белгород: Настало время затопить Конча-Заспу

Михаил Рябов.  
27.10.2025 14:15
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1109
 
Белгород, ВСУ-убийцы, Дзен, Киев, Россия, Украина


Целью ударов американскими ракетами Himars и дронами ВСУ по дамбе Белгородского водохранилища является затопление территории, чтобы замедлить продвижение ВС РФ на Волчанском направлении.

Об этом пишет донецкий военкор Алексей Акутин.

Целью ударов американскими ракетами Himars и дронами ВСУ по дамбе Белгородского водохранилища является затопление...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Она частично разрушилась, и вода грозит залить логистические пути 44-го АК, объединяющего наши силы на Волчанском направлении».

Еще одна цель – создание дефицита воды в Белгороде, рассказал живущий там полковник в отставке Геннадий Алехин,  руководивший пресс-службой российской группировки во время боевых действий в Чечне.

«В дальнейшем возможны прилеты по дамбе. Такая особенность: Белгород питается в основном из этого «моря», так что цель противника, естественно, уничтожить дамбу, осуществить разлив воды и отрезать важные районы Белгорода от подачи воды».

Работавший ранее в Херсонской области волонтер Алексей Живов напоминает, что ВС «именно хаймарсами расколотили дамбу Каховской ГЭС, что в итоге привело к катастрофе».

«Год-полтора назад мы обещали за такое все казни египетские. Но теперь это нормальность не требующая дополнительных заявлений и действий… Красные линии по нашей собственной территории постоянно сдвигаются ближе к Москве, а оружие становиться все более смертоносным», – изумляется Живов.

Военный журналист Михаил Маркелов предлагает зеркальный ответ – удар по Киевской ГЭС.

«Удар нашими ракетами  по ГЭС с прорывом дамбы и последующим подтоплением станет, мягко говоря, критическим для всего Киева. Интересная деталь. Берега рядом с ГЭС буквально утыканы частными домами, ЖК, разного рода бизнесом. Включая, и элитную, правительственную Конча-Заспу, где десятки коттеджных поселков вольготно раскинулись на намывных грунтах, а номенклатура здесь обосновалась еще с советских времен. В одном из закрытых поселков находятся дачи всех известных украинских, нацистских политиков, включая государственную резиденцию гауляйтера Зеленского».

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить