Ответ за Белгород: Настало время затопить Конча-Заспу

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Целью ударов американскими ракетами Himars и дронами ВСУ по дамбе Белгородского водохранилища является затопление территории, чтобы замедлить продвижение ВС РФ на Волчанском направлении.

Об этом пишет донецкий военкор Алексей Акутин.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Она частично разрушилась, и вода грозит залить логистические пути 44-го АК, объединяющего наши силы на Волчанском направлении».

Еще одна цель – создание дефицита воды в Белгороде, рассказал живущий там полковник в отставке Геннадий Алехин, руководивший пресс-службой российской группировки во время боевых действий в Чечне.

«В дальнейшем возможны прилеты по дамбе. Такая особенность: Белгород питается в основном из этого «моря», так что цель противника, естественно, уничтожить дамбу, осуществить разлив воды и отрезать важные районы Белгорода от подачи воды».

Работавший ранее в Херсонской области волонтер Алексей Живов напоминает, что ВС «именно хаймарсами расколотили дамбу Каховской ГЭС, что в итоге привело к катастрофе».

«Год-полтора назад мы обещали за такое все казни египетские. Но теперь это нормальность не требующая дополнительных заявлений и действий… Красные линии по нашей собственной территории постоянно сдвигаются ближе к Москве, а оружие становиться все более смертоносным», – изумляется Живов.

Военный журналист Михаил Маркелов предлагает зеркальный ответ – удар по Киевской ГЭС.