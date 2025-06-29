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В американских СМИ продолжается острая полемика вокруг продвигаемой “ястребами” в Конгрессе США антироссийской инициативы. Колумнист Washington Post Джим Джерати счмтает, что законопроект о санкциях против России авторства сенаторов Грэма и Блюменталя равносилен началу торговой войны почти со всем остальным миром, «отрезав нос Америке назло президенту России Владимиру Путину».

Напомним, что законопроект сенатора Линдси Грэма налагает 500-процентный тариф на любую страну, которая «сознательно продает, поставляет, передает или покупает нефть, уран, природный газ, нефтепродукты или нефтехимическую продукцию, произведенные в Российской Федерации».

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Такая норма, – считает Джерати, – «по сути положит конец торговле США с любой из этих стран».

«Первая проблема заключается в том, что многие страны, которые не считаются врагами США, покупают российскую нефть. Да, Китай импортирует больше всего, но торговая война США с Китаем уже началась. Но Индия покупает вторую по величине долю, а Турция, этот часто трудный союзник по НАТО, и Европейский союз делят третье место», – указывает он.

К тому же, добавляет автор, «импорт в ЕС российского ископаемого топлива в 2024 году составил около 23 миллиардов долларов, что выше, чем более 19 миллиардов долларов финансовой помощи, которую он предоставил Украине».

«Да, европейцы в прошлом году положили в карман России больше денег, чем на поддержку Украины», – резюмирует публицист.

По его мнению, для США «фактическое прекращение торговли с Европой было бы жестким и саморазрушительным».

«Помимо Европы, российский уголь покупают Южная Корея и Тайвань; Япония и Южная Корея покупают российский сжиженный природный газ. Бразилия является третьим по величине покупателем российских нефтепродуктов», – напоминает колумнист.

Автор Washington Post добавляет, что сами Штаты покупают российское ядерное топливо:

«Принятие законопроекта Грэма будет равносильно введению 500-процентных тарифов практически для каждого крупного торгового партнера США. В этом году американцы уже пережили одну кратковременную торговую войну против остального мира — у них нет огромного аппетита к еще одной», – подытоживает он.

Тем не менее, у санкционного законопроекта, имевшего изначально всего трое соавторов, становится все больше сторонников в Конгрессе США: «Теперь у нас более 84 соавторов в Сенате и 70 соавторов в Палате представителей законопроекта о введении жестких санкций и пошлин в отношении России и ее финансовых спонсоров», – хвалится Грэм в статье для Fox News. На приведенном ниже скрине зафиксирован предыдущий рекорд – 79 соавторов.

Пока что сложно предугадать дальнейшую судьбу этой инициативы. Все зависит от позиции Трампа и соотношения сил в верхушке американского политикума по мере приближения осенних довыборов в Конгресс. Однако тренд на рост числа его сторонников пока что стабилен.