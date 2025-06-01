Открытие западных СМИ: для Трампа восстановление отношений с Россией важнее мира на Украине

Дональд Трамп отдаёт приоритет будущим отношениям США с Россией, а не немедленному разрешению конфликта на Украине, утверждает издание Politico.

«Больше всего он может хотеть перезагрузки отношений с Россией, даже больше, чем мира. Если его главная цель — просто закончить войну, чтобы заключать сделки с Путиным, тогда он, возможно, взвешивает, стоит ли портить их потенциальные отношения», — пишет издание.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Такой вывод делается на основании необычайной мягкости, с которой Белый дом реагирует на неуступчивость России на фоне все более усиливающейся критики Трампа в самих США за то, что, мол, все «кнуты» достаются Украине, в то время, как Россию за затягивание переговоров лишь легко журят.

«Когда дело доходит до принятия решения по Путину, Трамп уже более двух месяцев дает один и тот же график «двух недель». Поступая так, он избегает признать реальность того, что он не смог быстро закончить войну на Украине, как он обещал сделать во время прошлогодней кампании — и постоянно откладывает вопрос о том, как иметь дело с автократом, который сбил с толку череду американских президентов», – говорится в материале.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила в четверг, что возможность прямых переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле на следующей неделе является причиной того, что Трамп дает дополнительное время, прежде чем рассматривать изменение стратегии в отношении России.

По мнению авторов издания, Трамп опасается давать зеленый свет законопроекту о вторичных санкциях против РФ, поддержанному двухпартийным большинством в Сенате, поскольку не уверен, что этого будет достаточно, чтобы сделать РФ более уступчивой, и нервничает из-за того, что это исключит любую будущую перезагрузку отношений между США и Россией.

«Совершенно очевидно, что что-то удерживает его от того, чтобы фактически оказать большее давление на Путина», — сказал один европейский чиновник, пожелавший остаться неназванным, поскольку он не уполномочен выступать публично. «Он может хотеть перезагрузки с Россией больше всего, больше, чем мира. Если он просто хочет закончить войну, чтобы заключить эти сделки [с Путиным], то он, возможно, взвешивает цену отравления их потенциальных отношений», – говорится в материале.

В этой связи симптоматично выглядел вчерашний эфир на близком к Трампу канале Fox News , во время которого спикер Госдепа Тэмми Боюс оправдывалась перед журналистами за бездействие Трампа в отношении РФ. Ведь, говорил ей интервьюер, Трамп уже трижды обещал решительные действия в отношении России «через две недели», но ничего после этого не предпринимал.

Ведущий Fox News задал Брюс вопрос, почему этот срок «постоянно откладывается» и когда он «на самом деле наступит».

«У нас есть недавнее заявление как президента, так и госсекретаря, которые отметили, что это не является долгосрочным делом. Это не просто стандартная рабочая процедура. Это не будет длиться месяцами или годами, когда мы имеем стандарты и ориентиры относительно того, что должно происходить», — заверила Брюс.

Она также отметила, что Трамп «исполнен надежды» на прогресс в переговорах, но настроен решительно. В качестве доказательства она привела «его недавние очень агрессивные посты в Truth Social о разочаровании Путиным». Впрочем, эти обьяснения больше похожи на отмазку.

«Президент очень откровенен относительно того, что он чувствует. Есть новые рамки, новые временные рамки, когда мы узнаем, серьезно ли они (Украина и РФ — ПН.) к этому относятся, и они (Трамп и Рубио — ПН.) будут принимать решения отталкиваясь от этого», — подытожила Брюс.

В качестве иллюстрации использована одна из карикатур на Трампа в американских СМИ. Так в антитрамповских кругах видят его взаимоотношения с Россией. В которых, по мнению упомянутых кругов, ведущим является совсем не хозяин Белого дома.