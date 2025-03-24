Остается лишь поддержка с воздуха. Надежды на отправку войск на Украину тают, но Стармер не сдается

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Как пишет Bloomberg, учитывая негативные настроения среди собственных военных, о котором уже сообщал «ПолитНавигатор», британский премьер Кир Стармер переключается на поддержку Украины с воздуха, поскольку надежды на отправку туда войск стремительно тают.

«Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сосредоточивает послевоенные европейские гарантии для Украины на воздушной и морской поддержке, отходя от своего предыдущего намерения по обеспечению войск на земле для принуждения к выполнению любого мирного соглашения с Россией». – говорится в публикации.

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Хотя Великобритания ранее стремилась создать так называемые «силы обеспечения» численностью около 30 000 европейских военнослужащих, которые будут размещены на Украине после окончания конфликта, теперь это число, скорее всего, будет меньше, сообщили люди, знакомые с вопросом.

По данным конфидентов агентства Bloomberg, на данный момент только Великобритания и Франция публично заявили о готовности направить войска на Украину, а некоторые европейские лидеры, такие как итальянка Джорджа Мелони, выступили против идеи размещения «сапог на земле». Большинство других стран, участвующих в переговорах, вместо этого предложили военные ресурсы или войска для пополнения других частей НАТО, которые готовы предоставить солдат, говорят знакомые с ситуацией люди.

Стармер заявил, что британским приоритетом является поддержка украинских солдат, которые будут формировать первую линию обороны против любых будущих угроз со стороны России, а европейцы сейчас сосредоточены на предоставлении воздушной и морской поддержки.

«У них есть возможности, у них есть численность и у них есть боевой опыт… Мы не говорим о чем-то, что заменит этот потенциал. Мы говорим о чем-то, что укрепит его, а затем добавит к этому возможности в отношении воздуха, воды, моря и суши», — сказал британский премьер-министр.

Защищая отказ от ввода войск на землю, высокопоставленный британский чиновник заявил, что безопасное воздушное пространство всегда было ключевой целью союзников Украины. Великобритания хочет, чтобы страны предоставили целый ряд самолетов, включая самолеты, способные вести тщательное наблюдение за границей с Россией, а также истребители, способные сбивать любые ракеты, выпущенные в воздушное пространство Украины в нарушение мирного соглашения.

Военные планировщики обсуждают, где будут заправляться самолеты, где они будут базироваться, как они впишутся в более широкую военную деятельность на земле в Восточной Европе и кто будет оказывать инженерную поддержку.