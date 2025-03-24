Против планов Стармера по миротворцам на Украине выступила даже британская армия

Сергей Рыжов.  
24.03.2025 09:24
  (Мск) , Москва
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Великобритания, Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Украина


Издание The Telegraph со ссылкой на собственные высокопоставленные военные источники утверждает, что британские военные отвергли план премьера Кира Стармера по отправке миротворцев на Украину в рамках «коалиции желающих».

По словам конфидентов издания, военное руководство страны считает заявления премьера по этому поводу «политическим театром».

Издание The Telegraph со ссылкой на собственные высокопоставленные военные источники утверждает, что британские военные...

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«Стармер забежал вперед с разговорами о войсках на земле, не понимая, о чем говорит, поэтому сейчас мы слышим об этом меньше и больше о самолетах и кораблях, что проще реализовать и что не требует базирования на Украине», — сказал один из собеседников издания.

По словам другого собеседника, переговоры о создании «коалиции желающих» отправить войска на Украину осложняются тем, что «никто не знает, в чем заключается их миссия».

«Что могут сделать 10-тысячные международные силы, базирующиеся на западе страны, более чем в 400 км от линии фронта? Они даже не смогут защитить сами себя», — сказал собеседник Telegraph, напомнив, что в Украине и вокруг нее находится 700-тысячная армия России.

Он же добавил, что остается много вопросов по тому, где будут размещаться миротворцы, как они будут снабжаться, кто ими будет командовать и как долго они будут находиться на Украине. «Это политика. Здесь нет военной составляющей», — считает собеседник издания.

Тем временем, призрак перемирия, которого так опасаются в Лондоне, все ближе. Источники Bloomberg сообщили, что Белый дом рассчитывает достичь перемирия в Украине к 20 апреля, когда православные и католики будут праздновать Пасху. По мнению источника Telegraph, к этому времени Великобритания не успеет «даже отдаленно» разработать какой-либо план по миротворцам на Украине.

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