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Издание The Telegraph со ссылкой на собственные высокопоставленные военные источники утверждает, что британские военные отвергли план премьера Кира Стармера по отправке миротворцев на Украину в рамках «коалиции желающих».

По словам конфидентов издания, военное руководство страны считает заявления премьера по этому поводу «политическим театром».

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«Стармер забежал вперед с разговорами о войсках на земле, не понимая, о чем говорит, поэтому сейчас мы слышим об этом меньше и больше о самолетах и кораблях, что проще реализовать и что не требует базирования на Украине», — сказал один из собеседников издания.

По словам другого собеседника, переговоры о создании «коалиции желающих» отправить войска на Украину осложняются тем, что «никто не знает, в чем заключается их миссия».

«Что могут сделать 10-тысячные международные силы, базирующиеся на западе страны, более чем в 400 км от линии фронта? Они даже не смогут защитить сами себя», — сказал собеседник Telegraph, напомнив, что в Украине и вокруг нее находится 700-тысячная армия России.

Он же добавил, что остается много вопросов по тому, где будут размещаться миротворцы, как они будут снабжаться, кто ими будет командовать и как долго они будут находиться на Украине. «Это политика. Здесь нет военной составляющей», — считает собеседник издания.

Тем временем, призрак перемирия, которого так опасаются в Лондоне, все ближе. Источники Bloomberg сообщили, что Белый дом рассчитывает достичь перемирия в Украине к 20 апреля, когда православные и католики будут праздновать Пасху. По мнению источника Telegraph, к этому времени Великобритания не успеет «даже отдаленно» разработать какой-либо план по миротворцам на Украине.