Офицер ВСУ: Есть угроза прорыва фронта, русские жалеть нас не будут
Украинское общество пребывает под влиянием опасной иллюзии, будто армия России неспособна прорвать фронт и будет вечно сдерживаться на Донбассе.
На самом деле, украинская оборона не так крепка, признал в эфире «Общественное новости» офицер ВСУ Александр Матяш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«И об этом надо действительно откровенно разговаривать с обществом. Потому что очень большая прослойка наших сограждан, которые считают, что эта война их не коснется, она как-то закончится, ну все же нормально, что там, возле Покровска уже год мы топчемся, что они год пройти не могут…
Только эти люди не осознают, что, если в определенный момент эта тонкая красная линия прорвется, и будет где-то обвал, то тогда будет ай-яй-яй. И нас уже не хватит, и сил наших также не хватит», – заявил Матяш.
По словам украинского военного, руководству страны нужно определиться с тем, как продолжать конфликт – договариваться о мире или «рубиться».
«Если мы рубимся, то я хочу, чтобы ни у кого не было никаких сомнений насчет того, что никто нас жалеть не будет», – сказал укро-офицер.
