Офицер ВСУ: Есть угроза прорыва фронта, русские жалеть нас не будут

Украинское общество пребывает под влиянием опасной иллюзии, будто армия России неспособна прорвать фронт и будет вечно сдерживаться на Донбассе.

На самом деле, украинская оборона не так крепка, признал в эфире «Общественное новости» офицер ВСУ Александр Матяш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«И об этом надо действительно откровенно разговаривать с обществом. Потому что очень большая прослойка наших сограждан, которые считают, что эта война их не коснется, она как-то закончится, ну все же нормально, что там, возле Покровска уже год мы топчемся, что они год пройти не могут…

Только эти люди не осознают, что, если в определенный момент эта тонкая красная линия прорвется, и будет где-то обвал, то тогда будет ай-яй-яй. И нас уже не хватит, и сил наших также не хватит», – заявил Матяш.