После истерики гауляйтера Одесской области Кипера «Никакой русской музыки в публичных местах!» нацистская шваль — от мовных ведьм до секты Ганула — принялась одобрительно забрасывать его доносами. Мол, и там русские песни звучат, и сям.

Однако в этой игре «Наша дура выше всех» победила представительница мовного гестапо в Одессе Ярослава Витко-Присяжнюк — она обратилась к областному и городскому гауляйтерам с требованием ввести мораторий на русский язык. Чтобы «защитить украинское информационное пространство от гибридных влияний государства-агрессора и предотвратить использование агрессором «языкового вопроса».

В интервью местному телеканалу гестаповка заявила:

«В соцсетях слишком часто появляются видео, на которых раздаются российские песни. К примеру, после акции в поддержку пропавших без вести военных возмущение участников вызвали танцы под российские песни на Дерибасовской, которые проходили в унисон с этим мероприятием».

Еще среди «страшных примеров» — у ведьмы же все записано, с временем и датами — она упомянула как одесситы мешали понаехавшим рагулям «русским радио» на пляже, перечислила клубы и рестораны где поют «на мове агрессора» (нацисты и сейчас при деле — ищут женщину, спевшую в караоке Аллегрову).

«К сожалению, все эти случаи остались без внимания как правоохранителей, так и местных властей, — сокрушается Витко-Присяжнюк. — Все такие истории свидетельствуют об одном: пока идет война, публичное использование русскоязычного культурного продукта многими вполне логично воспринимается как неуважение к государству, к нашим защитникам и к самой украинской идентичности. Ведь язык — это не просто средство общения, а часть нашей государственности, безопасности и культурного суверенитета».

Однако, что до «многих», которых триггерит русский язык, то вот нацист-историк Музычко (недавно заявил в полицию на соседа, слушающего Лепса), например, не согласен:

«Одесса массово болеет российским имперским украинофобским синдромом. Он вызван русскоязычеством головного мозга и русским православным мракобесием. Каждый пчих здесь мгновенно политизируется и конвертируется в вой о «нарушении одесских символов и традиций понаехами и пиндосами». Надоело уже. Просвещение зашло в тупик. Ибо четыре года назад в класс зашел суперпрофессиональный и лучший учитель — война. Но угрожающе большую часть населения это все не проняло. Пароль «паляниця» покрылся плесенью».

И прав же, урод!