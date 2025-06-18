«Обвал фронта и угроза Киеву!» – укро-депутату стали поступать угрозы за информацию о положении дел под Сумами
Депутат Верховной рады от Сумской области Александр Качура заявил сегодня на заседании, что получает угрозы после того, как обнародовал сведения о разворовывании денег, выделенных на строительство укреплений в регионе.
Качура заявил, что «наступление врага» на Сумы «не остановлено», но ВСУ удалось его «затормозить», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Ребята из ВС все время задают вопросы о качестве фортификаций и оборонительных позиций, которые были не подготовлены военной администрацией и подрядчиками. Они присылают мне материалы, видео. Эти все материалы собраны и переданы мной в качестве заявления о совершении преступления…
И представляете, что сейчас происходит? Сейчас мне поступают угрозы после того, когда я поднял этот вопрос. Сейчас запущена кампания медийная и вкладываются десятки тысяч долларов в отношении меня в нашем регионе. Они хотят закрыть мне рот», – обрисовал Качура ситуацию со свободой слова в «цеЕвропе».
Он заявил об угрозе обрушения фронта и продвижения ВС РФ к Киеву.
«На кону стоит вопрос будущего всей страны. Сумщина – это не просто северный регион, это северный форпост Украины, который на сегодняшний день в случае ухудшения там ситуации и обвала фронта представляет угрозу столице нашего государства Киеву», – тревожится укро-депутат.
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