«Обвал фронта и угроза Киеву!» – укро-депутату стали поступать угрозы за информацию о положении дел под Сумами

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Депутат Верховной рады от Сумской области Александр Качура заявил сегодня на заседании, что получает угрозы после того, как обнародовал сведения о разворовывании денег, выделенных на строительство укреплений в регионе.

Качура заявил, что «наступление врага» на Сумы «не остановлено», но ВСУ удалось его «затормозить», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ребята из ВС все время задают вопросы о качестве фортификаций и оборонительных позиций, которые были не подготовлены военной администрацией и подрядчиками. Они присылают мне материалы, видео. Эти все материалы собраны и переданы мной в качестве заявления о совершении преступления… И представляете, что сейчас происходит? Сейчас мне поступают угрозы после того, когда я поднял этот вопрос. Сейчас запущена кампания медийная и вкладываются десятки тысяч долларов в отношении меня в нашем регионе. Они хотят закрыть мне рот», – обрисовал Качура ситуацию со свободой слова в «цеЕвропе».

Он заявил об угрозе обрушения фронта и продвижения ВС РФ к Киеву.