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Рупор деловой Америки The Wall Street Journal публикует интервью Владимира Мединского – помощника Путина и главы российской делегации на недавних переговорах в Стамбуле с Украиной. С массой оговорок и «красных флажков» издание все же передает своему читателю основные тезисы, транслируемые кремлевским руководством Западу через Мединского, названного в тексте «историком, оправдывающим войну».

«Главный переговорщик Москвы в мирных переговорах с Киевом был одним из главных архитекторов исторического ревизионизма, который подтолкнул Россию к началу войны на Украине. Сегодня Владимир Мединский предупреждает, что Украина потеряет еще больше территории, если не согласится с перечнем требований Москвы», – говорится в публикации.

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Теперь, отмечает издание, Владимир Мединский снова опирается на свое видение истории, пытаясь убедить Киев, что ему будет лучше отказаться от интеграции с Западом и принять условия Москвы.

«С Россией невозможно вести долгую войну», — сказал Мединский в интервью The Wall Street Journal, приведя в качестве доказательства 21-летнюю войну России со Швецией в XVIII веке. Правда, как отмечает газета, Мединский умолчал о принципиально различной демографической ситуации в петровской России и сегодня.

Кроме того, как отмечает WSJ, Мединский «преуменьшил значение недавнего удара украинских беспилотников, в результате которого были уничтожены по меньшей мере 12 российских бомбардировщиков. Он сказал, что это не омрачило переговоры».

«Встреча в Стамбуле не стала прорывом, хотя стороны договорились о серии обменов пленными. Президент Трамп, который настаивает на заключении мирного соглашения, заявил на прошлой неделе, что может позволить обеим сторонам «побороться некоторое время». Мединский предупредил, что отсутствие компромисса со стороны Киева приведет только к новым территориальным потерям», – отмечается в материале.

«Мы хотим мира, но если Украина будет и дальше руководствоваться национальными интересами других стран, то мы просто будем вынуждены ответить», — цитирует Мединского издание.

Газета пишет, что «Украина давно утверждает, что именно такая риторика, повторяемая в регулярных заявлениях президента России Владимира Путина, препятствует прорыву в мирных переговорах между Киевом и Москвой.

Она утверждает, что единственным россиянином, уполномоченным принимать решение об условиях перемирия с Украиной, является Путин, а переговорщики, направленные им в Стамбул, просто передают послания Кремля. При этом украинские официальные лица признают, что Мединский сыграл определенную роль в организации важных обменов пленными».

Украинские чиновники утверждают, что во время переговоров в Стамбуле Мединский регулярно прибегал к «сомнительным интерпретациям конфликтов прошлых веков, чтобы убедить украинскую делегацию в своей правоте».

«Нынешняя территория России немного меньше исторической, но это не навсегда» – убеждает Мединский журналистов The Wall Street Journal. – Ошибка Запада в том, что он думает, что это борьба Англии и Франции, а это братоубийственная борьба двух братьев — старшего и младшего. Это борьба государств с одним народом, общим языком и культурой, которые обречены быть близкими союзниками».