«Нужны отечественные игры, чтобы не доказывать себе, что мы хорошие» – разработчик

Практика показала, что компьютерные игры имеют долговременное воздействие на общество, наряду с другими элементами информационной составляющей в современной войне.

Об этом на «Форуме будущего 2050» заявил директор ООО «КвадКом Интерактив» Николай Ситников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть старый пример, когда в игре отступающая Красная армия сжигала русские деревни и подрывала переправы с нашими войсками. Отечественные игроки возмутились, написали разработчикам, а они ответили следующее: «Вот, есть книга Солженицына, в ней так написано, это ваш писатель, значит это правда».

Я акцентирую, потому что игры не бегут по отдельной дорожке, они в едином информационном пространстве с другими медиа – и точно так же участвуют в формировании информационного пузыря человека. Он его формирует сам, но, конечно, идёт воздействие, и игры могут менять, прерывать этот информационный пузырь, что нам надо обязательно использовать.

Эти аспекты: первое, пропаганда (или информационное влияние), второе – обучение населения чему-то, связанному с военными действиями, и третье – уже непосредственная геймификация обучения военных. Это то, что видно сразу», – рассказал Ситников.