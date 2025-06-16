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Запад закупает углеводородов в России на большие суммы, чем выделяет в качестве помощи Украине. Причём, у некоторых стран эти цифры «кратно больше».

Об этом на канале бежавшего в США российского либерала-иноагента Константина Борового заявил покинувший Украину экс-советник офиса Зеленского, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«И Россия, и Украина очень долго хотели понравиться Западу, после распада Союза делали практически всё, чтобы оказаться частью большой западной семьи. Путин и его элиты через ряд болезненных шагов, ударов и разочарований понял, что сегодня можно понравиться Западу, набив ему морду как следует. Только тогда примут за равных. Потому что немножко считают азиатскими дикарями. А украинцы, внеся ЕС и НАТО в Конституцию, безоговорочно назначив себе Запад в начальники, сегодня идут в очень антизападной риторике. Потому что это недовольство клиентом патрона, который мало дал, не обеспечил, не так поддерживает, заигрывает с главным противником. Ситуация-то, на самом деле, аховая», – сказал Арестович.