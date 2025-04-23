Непокорную украинскую власть вывезут подписывать план США на американскую военную базу – эксперт
В случае отказа принимать американский план мира для украинского руководства может повториться судьба бывшей Югославии, когда были подписаны «Дейтонские соглашения».
Об этом в эфире видеоблога журналиста Виталия Дикого заявил эмигрировавший из Украины политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В этой ситуации, если появится такое решение и Украина скажет, что «нет, мы не согласны», то следующим шагом со стороны Соединенных Штатов будет практически «Дейтон-2», когда попросту пригласят украинскую сторону, как в свое время стороны конфликта в Боснии и Герцеговине в 95-м году, и скажут на какой-нибудь военной базе, как Дейтоне, например, что «вот, мы разработали план, вам осталось только подписать.
Ваше мнение нас абсолютно не волнует, ваши возражения не принимаются». Вот приблизительно так будут говорить с украинской стороной», – заявил Бондаренко.
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