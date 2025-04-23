Непокорную украинскую власть вывезут подписывать план США на американскую военную базу – эксперт

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В случае отказа принимать американский план мира для украинского руководства может повториться судьба бывшей Югославии, когда были подписаны «Дейтонские соглашения».

Об этом в эфире видеоблога журналиста Виталия Дикого заявил эмигрировавший из Украины политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.