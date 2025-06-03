Немецкие эксперты советуют властям ФРГ готовиться к будущему без НАТО и обороне от США

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В ФРГ презентовали ежегодное экспертное заключение по проблемам мира (Friedensgutachten) за 2025 год, авторства группы ведущих немецких конфликтологи и специалистов по внешней политике во главе с заместителем директора Института исследования проблем мира во Франкфурте-на-Майне (PRIF) Кристофером Дазе.

Эксперты пришли к довольно радикальным выводам: из-за политики Трампа у НАТО нет будущего, трансатлантическому партнерству в его прежнем виде пришел конец, а, Европа должна быть готова обороняться без США и даже от них самих.

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В связи с этим, эксперты призвали правительство ФРГ готовиться к будущему без НАТО, указав на все больший эгоизм и национализм в действиях Вашингтона, выражающийся в «территориальных претензиях и угрозах в адрес союзников».

Немецкие эксперты резко раскритиковали политические решения в США после возвращения Трампа в Белый дом, включая выход из международных организаций, отказ от взносов в ООН, радикальное сокращение помощи другим странам и введение дополнительных таможенных пошлин в отношении других стран.

«Трампу и его движению MAGA удалось за крайне короткое время и без особого сопротивления превратить старейшую демократию мира в авторитарный режим», безапелляционно вынесли вердикт немецкие эксперты.

По его мнению, все эти сигналы являются «прямой угрозой» для Германии и Европы. Поэтому Европе необходимо стать «обороноспособной без США» и даже, возможно, быть готовой обороняться от самих Соединенных Штатов, считают авторы доклада PRIF.

В связи с этим эксперты рекомендуют правительству ФРГ разработать «прозрачный поэтапный план развития и интеграции европейских оборонных структур». Также необходимо усилить постоянное структурное сотрудничество ЕС (Permanent Structured Cooperation, PESCO) и совместные миссии Евросоюза.

В числе прочего, федеральному правительству стоит обсудить параллельное с перевооружением Бундесвера «предложение переговоров о контроле над вооружениями», по аналогии с процессами во времена Холодной войны, указывает Дазе.

Кроме того, PRIF советует властям Германии прекратить любые поставки оружия Израилю из-за нарушения им международного гуманитарного права и границ «легитимной самообороны», а также в среднесрочной перспективе выступить за признание палестинского государства и не отступать от угроз ареста Нетаньяху по ордеру МУС, в случае его появления в ФРГ.

Доклад о мире с 1987 года публикуется ежегодно Боннским международным центром конверсии (BICC), Институтом развития и мира (INEF) при Университете Дуйсбурга-Эссена, Институтом исследования проблем мира имени Лейбница (PRIF) и Институтом исследований мира и политики безопасности (IFSH) при Гамбургском университете.