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The Washington Post со ссылкой на анонимного европейского дипломата утверждает, что ФРГ планирует отправить Украине более старые версии ракет для системы ПВО Patriot, которые не так эффективно перехватывают баллистические ракеты.

Судя по всему, то предположение вызвано высказываниями министра обороны Германии Бориса Писториуса, заявившего журналистам, что его страна передаст Украине ракеты Patriot вместе с четырьмя системами IRIS-T – оружием малой и средней дальности, которое эффективно против крылатых, но не баллистических ракет.

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Единственной альтернативной европейской системой, которая может быть способна сбить баллистику, считается европейская ракета Aster для комплексов SAMP-T, но это пока не доказано, добавил чиновник.

Высокопоставленный представитель украинской разведки заявил изданию, что даже ракеты PAC-3 не могут перехватить “Орешник” – новейшую российскую баллистическую ракету среднего радиуса действия.

При этом США, как отмечает The Washington Post, не хотят бесплатно передавать Украине зенитные ракетные комплексы Patriot, однако готовы их продать.