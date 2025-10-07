Не ввёл ни одной санкции против России, просто балабол! – глобалист обрушился на Трампа

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Дональд Трамп лишь делает вид, что давит на Россию, критикуя ее перед прессой. На самом деле с января он не ввел ни одной санкции против РФ.

Об этом в рамках Трансатлантического форума заявил руководитель направления по борьбе с финансовыми преступлениями в признанной нежелательной в РФ организации Атлантический совет Дэн Таннебаум, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.