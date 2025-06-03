«Не спешите договариваться с Москвой»: главная идея удара СБУ по российским «стратегам»

Анатолий Лапин.  
03.06.2025 12:09
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


На западе в последнее время усиливается ощущение, что Украина проиграла войну, поэтому Киеву был нужен удар по самолетам стратегической авиации ВС РФ, чтобы вернуть веру спонсоров в способность ВСУ сражаться дальше.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На западе в последнее время усиливается ощущение, что Украина проиграла войну, поэтому Киеву был...

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«Цель всего этого была, во-первых, вернуть веру западных союзников в то, что Украина может победить, а это действительно важно. С той точки зрения, что оценка войны, перспективы российско-украинской войны, перспективы поддержки Украины, они постоянно снижались.

В какой-то мере эта логика повторяет логику захода украинской армии в Курскую область или логику летнего контрнаступления 2023 года. Необходимо было проактивное действие, которое с военной точки зрения, возможно, и не суперфункциональное, но с политической демонстрирует силу возможности Украины, возвращает внешнему наблюдателю ощущение того, что Украина не проигрывает в войне.

Поэтому ее надо поддерживать, поэтому с ней дальше надо работать и не обязательно спешить договариваться сегодня с Москвой», – заявил Бортник.

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