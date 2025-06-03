«Не спешите договариваться с Москвой»: главная идея удара СБУ по российским «стратегам»

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На западе в последнее время усиливается ощущение, что Украина проиграла войну, поэтому Киеву был нужен удар по самолетам стратегической авиации ВС РФ, чтобы вернуть веру спонсоров в способность ВСУ сражаться дальше.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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