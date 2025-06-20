Украинский парламент принял решение поддержать пронацистскую детскую игру «Джура», чтобы иметь резерв для пополнения ВСУ.

Такое решение было принято на заседании украинского парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Подробнее о документе рассказал депутат Василий Мокан, фактически признавшийся, что Украине просто нужно больше солдат.

«Этим решением Верховная Рада фактически констатирует необходимость развивать и совершенствовать в форме игры военно-патриотическое воспитание наших детей и молодежи, формирование у них оборонительного сознания, гражданской устойчивости и, в принципе, готовности защищать собственное государство с оружием в руках.

И нередки случаи, когда дети после прохождения этой игры во время учебы в школе потом выбирают соответствующие профессии и сейчас защищают территориальную целостность Украины.

Фактически этим постановлением мы предоставляем рекомендации Кабинету Министров, органам местного самоуправления, исполнительной власти, как мы видим развитие и совершенствование этой игры. Потому что в лучшие времена охват игры «Сокол» («Джура») был где-то было примерно 150 тысяч наших детей. Сейчас есть определенные проблемы и причины, почему игра не развивается.

Сейчас в процессе разработки есть такие два важных направления, как «Джура-Оператор дронов» и «Джура-разведчик». Мы понимаем стратегичность и важность этого процесса в условиях противостояния с российским врагом», – сказал Мокан.