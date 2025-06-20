«Не хватает солдат»: Рада постановила усилить подготовку детей к войне
Украинский парламент принял решение поддержать пронацистскую детскую игру «Джура», чтобы иметь резерв для пополнения ВСУ.
Такое решение было принято на заседании украинского парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Подробнее о документе рассказал депутат Василий Мокан, фактически признавшийся, что Украине просто нужно больше солдат.
«Этим решением Верховная Рада фактически констатирует необходимость развивать и совершенствовать в форме игры военно-патриотическое воспитание наших детей и молодежи, формирование у них оборонительного сознания, гражданской устойчивости и, в принципе, готовности защищать собственное государство с оружием в руках.
И нередки случаи, когда дети после прохождения этой игры во время учебы в школе потом выбирают соответствующие профессии и сейчас защищают территориальную целостность Украины.
Фактически этим постановлением мы предоставляем рекомендации Кабинету Министров, органам местного самоуправления, исполнительной власти, как мы видим развитие и совершенствование этой игры. Потому что в лучшие времена охват игры «Сокол» («Джура») был где-то было примерно 150 тысяч наших детей. Сейчас есть определенные проблемы и причины, почему игра не развивается.
Сейчас в процессе разработки есть такие два важных направления, как «Джура-Оператор дронов» и «Джура-разведчик». Мы понимаем стратегичность и важность этого процесса в условиях противостояния с российским врагом», – сказал Мокан.
Остальные депутаты поддержали инициативу, получившую в результате 249 голосов.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: