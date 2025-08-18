Настал момент решительно пересмотреть подоходный налог – депутат Госдумы

Российскому правительству пора воспользоваться опустившимся «железным занавесом» – и ввести справедливый подоходный налог.

Об этом на канале блогера Павла Иванова заявил депутат Госдумы Михаил Матвеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

И существует масса схем, когда олигархи, владеющие акциями, бизнесами, они получают деньги вообще без всякого прогрессивного налогообложения, просто, как акционеры», – сказал Матвеев.

«Нужно прогрессивную шкалу налогообложения делать полноценной. Потому что сейчас интересы сверхбогатых не сильно-то и пострадали.

«Тем более, с Западом у нас железный занавес опустился. Они его сами опустили. Наших коммерсантов там всех преследуют, счета у них, яхты и прочее арестовывают. Выводить деньги стало сложнее.

Ну так – самый момент у государства сейчас. Бежать-то нет возможности с подводной лодки», – добавил он.