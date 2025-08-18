Настал момент решительно пересмотреть подоходный налог – депутат Госдумы
Российскому правительству пора воспользоваться опустившимся «железным занавесом» – и ввести справедливый подоходный налог.
Об этом на канале блогера Павла Иванова заявил депутат Госдумы Михаил Матвеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Нужно прогрессивную шкалу налогообложения делать полноценной. Потому что сейчас интересы сверхбогатых не сильно-то и пострадали.
И существует масса схем, когда олигархи, владеющие акциями, бизнесами, они получают деньги вообще без всякого прогрессивного налогообложения, просто, как акционеры», – сказал Матвеев.
«Тем более, с Западом у нас железный занавес опустился. Они его сами опустили. Наших коммерсантов там всех преследуют, счета у них, яхты и прочее арестовывают. Выводить деньги стало сложнее.
Ну так – самый момент у государства сейчас. Бежать-то нет возможности с подводной лодки», – добавил он.
