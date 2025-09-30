Наши дети там подрастут и придут нас денацифицировать – украинская пропагандистка
Благодаря началу СВО, 20 тысяч украинских детей не станут бандеровцами, а обретут нормальные семьи.
Этот факт на Варшавском форуме по безопасности с сожалением признала украинская русофобка-активистка, «правозащитница» Александра Матвийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Для каждой нации дети – это её богатство. Если вы хотите разрушить будущее нации, то просто забираете их детей. Это то, что делают русские.
Мы теряем 20 тысяч украинских детей, которые незаконно депортировали, отправили в украинские лагеря. Им сказали, что они не украинские дети, и их усыновят русские семьи, которые будут воспитывать их, как русских», – сочиняла Матвийчук.
Но она проговорилась, что большинство этих детей – сироты из детских домов, хотя Киев всё равно находит каких-то дальних «родственников», чтобы заявлять на них права.
«Плюс к этому, есть 1 миллион 600 тысяч детей в оккупации. Их милитаризируют с детского сада, отправляют в лагеря, где их выстраивают в шеренги и учатся обращаться с оружием. И в 18 лет их заберут в российскую армию.
Поэтому это не просто проблема прав человека, а проблема безопасности. Если мы не найдём способ спасти этих детей, они вырастут и придут к нам как солдаты», – вещала бандеровка.
