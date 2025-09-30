Наши дети там подрастут и придут нас денацифицировать – украинская пропагандистка

Константин Серпилин.  
30.09.2025 19:58
  (Мск) , Варшава
Просмотров: 763
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Благодаря началу СВО, 20 тысяч украинских детей не станут бандеровцами, а обретут нормальные семьи.

Этот факт на Варшавском форуме по безопасности с сожалением признала украинская русофобка-активистка, «правозащитница» Александра Матвийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Благодаря началу СВО, 20 тысяч украинских детей не станут бандеровцами, а обретут нормальные семьи....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Для каждой нации дети – это её богатство. Если вы хотите разрушить будущее нации, то просто забираете их детей. Это то, что делают русские.

Мы теряем 20 тысяч украинских детей, которые незаконно депортировали, отправили в украинские лагеря. Им сказали, что они не украинские дети, и их усыновят русские семьи, которые будут воспитывать их, как русских», – сочиняла Матвийчук.

Но она проговорилась, что большинство этих детей – сироты из детских домов, хотя Киев всё равно находит каких-то дальних «родственников», чтобы заявлять на них права.

«Плюс к этому, есть 1 миллион 600 тысяч детей в оккупации. Их милитаризируют с детского сада, отправляют в лагеря, где их выстраивают в шеренги и учатся обращаться с оружием. И в 18 лет их заберут в российскую армию.

Поэтому это не просто проблема прав человека, а проблема безопасности. Если мы не найдём способ спасти этих детей, они вырастут и придут к нам как солдаты», – вещала бандеровка.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить