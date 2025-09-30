Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Благодаря началу СВО, 20 тысяч украинских детей не станут бандеровцами, а обретут нормальные семьи.

Этот факт на Варшавском форуме по безопасности с сожалением признала украинская русофобка-активистка, «правозащитница» Александра Матвийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Для каждой нации дети – это её богатство. Если вы хотите разрушить будущее нации, то просто забираете их детей. Это то, что делают русские. Мы теряем 20 тысяч украинских детей, которые незаконно депортировали, отправили в украинские лагеря. Им сказали, что они не украинские дети, и их усыновят русские семьи, которые будут воспитывать их, как русских», – сочиняла Матвийчук.

Но она проговорилась, что большинство этих детей – сироты из детских домов, хотя Киев всё равно находит каких-то дальних «родственников», чтобы заявлять на них права.