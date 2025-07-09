«Нагло и дерзко врете»: на Мерца обрушились в бундестаге за слова об исчерпании дипломатии на Украине

Анатолий Лапин.  
09.07.2025 13:40
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Германия, Дзен, Россия, Украина


Средства для дипломатического решения конфликта на Украине исчерпаны. Об этом, выступая в Бундестаге заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Мерц подчеркнул, что его правительство не будет обращать внимание на протесты оппозиции и продолжит финансировать и вооружать Украину.

Средства для дипломатического решения конфликта на Украине исчерпаны. Об этом, выступая в Бундестаге заявил...

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«Мы будем продолжать помогать Украине, дамы и господа, даже несмотря на сопротивление политических левых и пророссийских правых здесь в палате представителей. Мы продолжим эту поддержку. Средства дипломатии исчерпаны, когда преступный режим с помощью военной силы открыто бросает вызов праву на существование целой страны и начинает разрушать политический порядок свободы на всем европейском континенте. Федеральное правительство, которое я возглавляю, сделает все, что в его силах, чтобы предотвратить именно это», – заявил Мерц.

При этом, сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель обвинила немецкого канцлера в работе на иностранные оружейные предприятия.

«Вы нагло и дерзко заявляете, что нет денег. На одном дыхании вы предлагаете президенту США использовать налоговые деньги немецких налогоплательщиков для покупки американского оружия для Украины. Лично я считаю, что вы уже определились со своим следующим постом в совете директоров в качестве лоббиста, герр Мерц!», – сказала Вайдель.

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