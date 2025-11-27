«Надо убить детей? Пожалуйста. Надо взорвать больницу? Пожалуйста». Бывший сотрудник СБУ о зомбировании западными инструкторами
Жителей Украины давно и методично убеждают, что население России – недочеловеки, на которых не распространяются нормы морали.
Об этом в интервью экс-аналитику ЦРУ Ларри Джонсону заявил перешедший на сторону России экс-подполковник СБУ и основатель сайта «Ukrleaks» Василий Прозоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Отношение западных инструкторов даже к украинцам, что мы круче вас, мы выше вас, оно трансформируется в то, что противник – это не люди, а недочеловеки. И, соответственно, с ними можно поступать, как угодно. Их потери никто считать не будет», – сказал Прозоров.
«А на Украине это трансформировалось вообще в страшную вещь расчеловечивания всех жителей Российской Федерации. Неважно, он русский, чеченец, татарин, якут, или даже украинец, который проживает в России.
На Украине все считают, что это не люди, и с ними можно поступать, как угодно. Никаких моральных ограничений там нет. Надо убить детей? Пожалуйста. Надо взорвать больницу? Пожалуйста.
Я видел это своими глазами, как с 14-го года эта политика проводилась. Со всей ответственностью должен сказать, что на Украине расчеловечивание русских, населения РФ, оно давным-давно стало даже не нормой, а обязательным требованием», – добавил экс-подполковник СБУ.
