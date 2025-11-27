Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Жителей Украины давно и методично убеждают, что население России – недочеловеки, на которых не распространяются нормы морали.

Об этом в интервью экс-аналитику ЦРУ Ларри Джонсону заявил перешедший на сторону России экс-подполковник СБУ и основатель сайта «Ukrleaks» Василий Прозоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Отношение западных инструкторов даже к украинцам, что мы круче вас, мы выше вас, оно трансформируется в то, что противник – это не люди, а недочеловеки. И, соответственно, с ними можно поступать, как угодно. Их потери никто считать не будет», – сказал Прозоров.