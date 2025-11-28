Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

До тех пор, пока Украина не подготовится к очередному «контрнаступу», она должна продолжать дальнобойные удары вглубь России, уничтожая инфраструктуру и заводы.

Об этом в эфире видеоблога «Новости.LIVE» заявил бывший командующий американскими войсками в Европе Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

