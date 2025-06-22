Нацистка Ницой: «Профессура – в сборе. Ещё немного поднатужимся – и развалим Россию!»
На Украине идёт «серьёзная работа по развалу России изнутри».
Об этом в эфире львовского телеканала NTA украинская писательница-русофобка Лариса Ницой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Наши учёные и историки, молодёжь работает над этим вопросом, работают над развалом России изнутри. И все народы там поднимаются на революцию, заявляют о своём самоопределении, буряты отъединяются, эрзя отъединяется, мокша, мордва отъединяется.
Все отъединяются, все говорят «Нация, страна!», «Кремль, пошёл вон! Путин…» ещё куда-то. И мы не хотим никакой войны, и каждый начнёт строить свою страну», – разошлась Ницой.
По её мнению, именно тогда и наступит самое время для Украины избавиться от русскоязычного населения.
«Москальский язык это вирус, это мировоззрение. Я уже не знаю, как им объяснять. Да мы и не объясняем. Всё, не дойдёт. Надо просто понимать, что это недоразвитые люди, и их просто нужно ставить на место, чтобы они просто знали, где их место! Точка», – верещала нацистка.
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