Нацист-галичанин в Раде: Если бы не «мовный закон», Украина стала бы второй Белоруссией
Украина ни в коем случае не должна допустить отмены законов, вводящих репрессивные меры против русского языка, ведь в противном случае несознательные граждане поддержат курс на союз с Россией, как в соседней Белоруссии.
Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат-галичанин Николай Княжицкий, нахваливая вступивший в силу ровно 6 лет назад «мовный закон», окончательно запретивший использование русского языка в СМИ, образовании и т.п., передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Закон работает. Доля украинского языка неуклонно растет во всех сегментах общественной жизни, и это очень беспокоит не только наших коллаборационистов, но и Россию, которая языковой вопрос сделала одним из ключевых для обоснования своей войны против Украины. Они пришли сюда якобы защищать русский язык. И до теперь они требуют от нас отменить Закон о языке и ввести русский как второй государственный…
Наша задача-не допустить ревизии этой политики и обеспечить дальнейший прогресс… Представьте себе, что было бы, в каком обществе мы бы жили, если бы тогда, в 2019-м, Закон о языке не был принят. Мы получили бы вторую Беларусь, которую и сегодня так мечтает построить Путин и те, кто хотят уничтожить Украину. Закон о языке – это тот столп, который держит наше будущее», – разглагольствовал нацист.
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