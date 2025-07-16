Украина ни в коем случае не должна допустить отмены законов, вводящих репрессивные меры против русского языка, ведь в противном случае несознательные граждане поддержат курс на союз с Россией, как в соседней Белоруссии.

Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат-галичанин Николай Княжицкий, нахваливая вступивший в силу ровно 6 лет назад «мовный закон», окончательно запретивший использование русского языка в СМИ, образовании и т.п., передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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