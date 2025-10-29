Начался генеральный штурм Покровска
Над украинским гарнизоном в Покровской (Красноармейской) агломерации нависла угроза полного окружения
Об этом в беседе с журналисткой Людмилой Немырей заявил обозреватель украинской военно-пропагандистской группы «Информационное сопротивление» полковник Константин Машовец, передает корреспондент «ПолитНавигатора.
«2-я общевойсковая армия противника около двух недель назад перешла к так называемому генеральному штурму Покровска. Фактически бои за Покровск вступают в решающую фазу. Расстояние между передовыми подразделениями противника в районе Красного Лимана и промзоны составляет 9 километров. Если 2-й армии удастся прерваться, преодолеть в северо-восточном эти 9 километров, то, естественно, весь этот район, включая и Мирноград, и Покровск, попадут в окружение и будут заняты противником», – предупреждает полковник.
Ведущая попыталась уточнить словами «означает ли это…», но гость эфира перебил ее.
«Это означает лишь одно. Это означает угрозу окружения. Вот это важно – наличие угрозы окружения. Вот что это означает. А какие решения будут принимать воюющие стороны, я не знаю, не могу сказать. Я не телепат и не имею отношения к непосредственному планированию боевых действий», – печально резюмировал Машовец.
