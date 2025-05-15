Наблюдатели не исключают, что российская и украинская делегации могут встретиться сегодня

Контакт представителей РФ и Украины всё-таки возможен сегодня поздним вечером.

Об этом в эфире «Россия 24» с места событий сообщил телеведущий Евгений Попов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По всей вероятности, мы сегодня вечером увидим какой-то контакт между россиянами и украинцами. 14 часов здесь ждали наши представители – хладнокровно и терпеливо. И по сообщению помощника президента Зеленского Литвина, украинские представители во главе с министром обороны Умеровым должны прибыть сюда, в Стамбул поздно вечером.

Судя по всему, момент близок и, прямо сейчас в Долмабахче съезжаются автомобили, на которых, вероятно, по крайней мере, помощники, делегация добирается до дворца. Главная новость в том, что всё-таки контакт возможен», – комментирует Попов обстановку.