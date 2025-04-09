На Западе подтвердили: Россия близка к восстановлению полного контроля над Курщиной

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Reuters со ссылкой на российские источники сообщает, что ВС РФ вытеснили украинские войска с одной из их последних их позиций в Курской области.

«Россия близка к восстановлению полного контроля над западной частью Курской области после того, как вытеснила украинские силы с одной из их последних позиций в этом районе, сообщили региональный губернатор и государственные СМИ», – говорится в материале.

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Министерство обороны России опубликовало видео, на котором, как утверждается, запечатлен момент возвращения под контроль населённого пункта Гуево под драматичную музыку: на кадрах видно, как из зданий поднимается дым, солдат машет российским флагом из окна сильно повреждённой православной церкви, а российские военные проводят поквартирные проверки в поисках украинских бойцов, которые могли скрываться.

Reuters смогло подтвердить местоположение, показанное на видео, с помощью архивных и спутниковых снимков района.

Украина пока не прокомментировала заявление России, однако Генеральный штаб ВСУ сообщил в заявлении, что украинская авиация нанесла удар по комплексу ангаров и военных зданий в Курской области. Reuters не смогло независимо подтвердить это заявление.

Россия медленно выбивает украинские силы из Курской области с августа прошлого года, после того как войска Киева провели внезапный рейд. Владимир Зеленский тогда надеялся, что этот прорыв станет для Киева козырем в возможных будущих переговорах, однако его расчет не оправдался, отмечает агентство.