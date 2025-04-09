На Западе подтвердили: Россия близка к восстановлению полного контроля над Курщиной

Сергей Рыжов.  
09.04.2025 11:00
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Курск, Политика, Происшествия, Россия, Украина


Reuters со ссылкой на российские источники сообщает, что ВС РФ вытеснили украинские войска с одной из их последних их позиций в Курской области.

«Россия близка к восстановлению полного контроля над западной частью Курской области после того, как вытеснила украинские силы с одной из их последних позиций в этом районе, сообщили региональный губернатор и государственные СМИ», – говорится в материале.

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Reuters со ссылкой на российские источники сообщает, что ВС РФ вытеснили украинские войска с...

Министерство обороны России опубликовало видео, на котором, как утверждается, запечатлен момент возвращения под контроль населённого пункта Гуево под драматичную музыку: на кадрах видно, как из зданий поднимается дым, солдат машет российским флагом из окна сильно повреждённой православной церкви, а российские военные проводят поквартирные проверки в поисках украинских бойцов, которые могли скрываться.

Reuters смогло подтвердить местоположение, показанное на видео, с помощью архивных и спутниковых снимков района.

Украина пока не прокомментировала заявление России, однако Генеральный штаб ВСУ сообщил в заявлении, что украинская авиация нанесла удар по комплексу ангаров и военных зданий в Курской области. Reuters не смогло независимо подтвердить это заявление.

Россия медленно выбивает украинские силы из Курской области с августа прошлого года, после того как войска Киева провели внезапный рейд. Владимир Зеленский тогда надеялся, что этот прорыв станет для Киева козырем в возможных будущих переговорах, однако его расчет не оправдался, отмечает агентство.

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