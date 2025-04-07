На Западе объяснили, почему не стоит идти на Украину с малыми силами – нужны «большие батальоны»

Агентство Bloomberg выпустило материал собственного обозревателя Марк Чампиона с критикой планов Лондона и Парижа по формированию «сил сдерживания» и отправке их на Украину после гипотетического достижения там перемирия. Впрочем, критикует публицист не саму идею, а то, как она воплощается. По его мнению, «Силы сдерживания» на Украине должны стать большими — или вернуться домой.

«Опасность заключается в развертывании сил слишком малых, чтобы сдержать Россию, или слишком больших, чтобы поддерживать их. Грань между сдерживающим фактором и приглашением к нападению может быть тонкой. Сейчас, когда Франция и Великобритания собирают коалицию желающих разместить на Украине «силы сдерживания», им необходимо убедиться, что они не окажутся по другую сторону этой грани»,- утверждает автор.

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Как отмечается в материале, это критический момент для Европы. Автор признается в симпатиях к мнению таких западных «ястребов», как генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес, который считает ввод войск на Украину срочным и необходимым, если Европа хочет защитить себя от России на территории Украины, а не от России, которая действует с территории Украины.

«Я не могу поверить, что у вас нет такой возможности в Европе, плюс Канада, плюс Норвегия и другие страны. Русские не могут победить украинцев, поэтому Европа должна перестать бояться собственной тени», — цитирует автор мнение Ходжеса.

«Вопрос в том, смогут ли европейцы это сделать, не имея на своей стороне США», – добавляет автор Bloomberg.

«Начните с миссии, а не с цифры, – говорит оптимист Ходжес. – Дайте командиру ресурсы и правила ведения боевых действий, чтобы добиться успеха. Если задача состоит в том, чтобы гарантировать прекращение огня вдоль линии разделения протяженностью более 1000 миль, то для этого потребуется гораздо больше, чем 25 000 человек, о которых сейчас идет речь».

В докладе, опубликованном на этой неделе базирующимся в Лондоне Международным институтом стратегических исследований, делается попытка сопоставить ограниченные возможности и резервы континента с различными гипотетическими размерами сил для Украины.

Между строк можно прочесть, что этот проект сталкивается с дилеммой — то, с чем Европа может справиться, не будет эффективным, а если оно будет эффективным, то Европа, вероятно, не сможет этого сделать.

Старший научный сотрудник IISS по военно-космической тематике Дуглас Барри говорит об этом так: при небольших силах (скажем, 10 000) опасения заключаются в том, что вы можете просто пригласить Россию испытать их. С более крупными силами (скажем, от 60 000 до 100 000) у вас будет больше сдерживающего эффекта, но вы, вероятно, не сможете поддерживать его долго.

«Москва просто сложит руки и будет выжидать», — сказал Барри на пресс-брифинге, посвященном этому докладу.

Европейская «коалиция заверения», похоже, рассматривает промежуточные силы в 25 000 человек, но и они не смогут сдержать российскую атаку или быть устойчивыми без существенной помощи США в области ISR (разведка, наблюдение и рекогносцировка), боевой инженерии и подавления российский ПВО, – отмечает автор статьи.

Чем менее полны гарантии США, тем дальше от поля боя, скорее всего, будут развернуты силы, прогнозирует он.

«Это ставит вопрос, какой цели будет служить европейская бригада или две, если они будут находиться, скажем, во Львове, который ближе к Берлину, чем к линии фронта в восточном Донбассе», – пишет Чампион.

Старший научный сотрудник по вопросам сухопутной войны британского Королевского объединенного института оборонных исследований Джек Уотлинг считает, что Европе не стоит и пытаться. Он отмечает, что Россия только что высвободила 70 000 солдат только из Курской области — это больше, чем может выставить вся британская армия, и лишь малая часть того количества войск, которое Россия сейчас имеет на Украине.

Кроме того, российская оружейная промышленность работает сверхурочно, и нет никаких оснований полагать, что она внезапно остановится в случае прекращения огня.

Если Украине придется полагаться в обороне на Европу (а не на уходящие отттуда США), европейцам придется сосредоточиться на той области, где у них есть потенциальное преимущество, а именно на воздушной мощи, полагает автор.

Им необходимо нарастить потенциал для подавления российской ПВО и взять под контроль небо над Украиной. Если они не будут достаточно сильны для сдерживания России, то любые наземные силы должны быть направлены на обучение киевских войск и защиту аэродромов.