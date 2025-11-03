На Украине схватились после провальной десантной операции Буданова

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Разрекламированная в Киеве высадка с вертолетов десанта украинского спецназа для помощи окруженному в Покровске гарнизону ВСУ не стала тактической неожиданностью для русских.

Об этом в беседе с журналистом Виталием Диким заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Эксперт похвалил ГУР за смелость и отвагу, но далее добавил изрядную ложку дегтя.

«Слабое место таких операций ГУР – это планирование. Совершенно очевидно, что посадка двух вертолётов в Покровске не была для россиян тактической неожиданностью. Это значит то, что, как минимум, десант понёс потери. Понятно, что потери противника всегда завышаются и той, и другой стороной. И эти [российские] реляции о том, что десант уничтожен, можно делить на два. Но однозначно большой минус то, что это не стало неожиданностью для противника. Оперативная внезапность здесь не присутствовала. Соответственно, эффективность этого десанта, который у нас некоторые восторженные блогеры подают как едва ли не контрнаступление, обнуляется, равно как и перспективы удержания Покровска и Мирнограда. Совершенно понятно то, что это вопрос времени, когда эти города придётся оставить», – сказал эксперт.

По его словам, такие провальные операции регулярно повторяются.

«Многократно до 18 раз всё происходит по одной и той же схеме. Раз, два, в конце концов на третий раз надо научиться и предвидеть», – резюмировал Золотарев.

Напомним, несколько дней назад украинские военные источники начали с восторгом, но без подробностей, писать о некой спецоперации ГУР в районе Покровска. Позже в западных медиа появились кадры высадки десанта.

Экипированные гуровцы действовали достаточно профессионально, сразу рассредоточились, чтобы не попасть под удар, тем не менее, «зрада» не заставила себя ждать.

После некоторой паузы с российской стороны выложили кадры настоящей охоты за украинскими спецназовцами – некоторых ликвидировали в полях, некоторых – в зданиях, где они пытались укрыться.