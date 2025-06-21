На Украине иерарх призвал к защите Церкви от власти. Его решили убить

Накануне дня полного запрета УПЦ (23 июня) бандеровцы задумали убить митрополита Банченского Лонгина.

Об этом сообщил сам владыка в обращении к верующим.

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«Приехала группа из Ивано-Франковска. Специально для меня, чтобы убрать меня из жизни. Я ничего не боюсь. Я без охраны… Наша охрана – с Неба», – сказал священник.

И подчеркнул, что «мы будем объединять нашу Украину – ради Бога и ради будущего», потому что «сила в правде, а не в камуфляжах».

Митрополит Лонгин (в миру – Михаил Жар, р. 1965) – наместник Свято-Вознесенского Банченского монастыря. Его называют «отцом 500 детей», потому что он приютил сотни сирот, среди которых много больных и инвалидов. В 2009-м был участником Поместного собора Русской православной церкви от монашества Черновицкой епархии. «Оранжевый» президент Ющенко, ради прибавления себе популярности, присвоил ему звание Героя Украины. Хотя сам не удосужился даже заехать в обитель по пути на свою дачу в Прикарпатье. О монастыре и детях был снят потрясающий фильм «Форпост».

После «Евромайдана» вл. Лонгин обратился с такой проповедью к черновицкой пастве:

«Я прошу вас только об одном: объединиться и не отдавать детей на смерть. Ради политических интересов, ради тех, кто защищает свой бизнес, кто защищает свои руководящие должности и хочет убивать наших людей, которые живут в мире, с верой в Бога. Наша православная вера не позволяет нам убивать друг друга».

К владыке и его отеческому подвигу с благодарностью и уважением относятся миллионы людей. Но это не помешало «зеленой» власти начать против него репрессии. В мае СБУ объявила ему «пидозру» в «разжигании межрелигиозной вражды». Поводом стали критические высказывания в адрес ПЦУ. Раскольничью контору во время Литургий он называл «сатанинской церковью антихриста». С тех пор его, перенесшего тяжелый инсульт, неоднократно возили по судам, шельмовали и оскорбляли. Однажды напали и избили.

Потом дошло дело и до его приемных детей. Некий блогер-клеветник заявил, что нарушаются их права, и в детдом заявились ювенальщики с допросами. После чего у сирот был сильный нервный стресс. Дети опровергли все фейки:

«По каждому пункту обвинений против нашего отца можем предоставить объяснения и доказательства. Того, чего нет у вас, кроме клеветы».

10 сыновей митрополита были отправлены на фронт. Двое погибли, трое стали инвалидами, судьба остальных неизвестна. По этому поводу он обратился к власти с такими словами: «Скажите, а где ваши дети? Наши на передовой. Ваши учатся за границей. В ресторанах. Гуляют. Свободно. Им хорошо».

И вот совсем недавно архиерей призвал всех православных украинцев объединиться в защите УПЦ и канонической веры. Это произошло после того, как рейдеры-радикалы напали на кафедральный собор в Черновцах, жестоко избили священника и прихожан. Пострадал митрополит Мелетий. Бандиты ворвались в алтарь и совершили кощунство там, нагадив.

«Там проливали кровь, там был вандализм. Там издевались над нашей святой Церковью», – возмутился митрополит Лонгин.

«Это Церковь Господня. Это Церковь Божия. Это Церковь наших предков. И ей – тысячи лет», – подчеркнул он.