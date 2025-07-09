На границах России не смогут существовать государства в формате анти-России

Анатолий Лапин.  
09.07.2025 14:21
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Россия, СНГ


Россия не потерпит превращения бывших советских республик и частей империи в проект анти-России. В свое время она не колонизировала их, а принесла культуру и дала государственность, буквально научив держать в руках вилку с ножом.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия не потерпит превращения бывших советских республик и частей империи в проект анти-России. В...

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«Мы же не колонизаторы. Мы всегда приносили во все страны и квазигосударства или территории, на которых государства не было, и культуру, и цивилизацию. Многие народы вообще вилку с ножом научились держать благодаря русским.

Об этом тоже не надо забывать сегодня, когда все гордо размахивают знаменами ненависти внутри СНГ. Надо понимать, что без России, конечно, эти страны не возникли бы, и, я думаю, исторически и не могут существовать отдельно от России, вне России, против России», – заявил Толстой.

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