На горизонте замаячила точка коллапса ВСУ – Тарас Чмут
Украине грозит обвал фронта, когда ВСУ начнут проваливаться целыми бригадами.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога «Милитарный» заявил украинский военный аналитик и глава оказывающего поддержку ВСУ фонда Тарас Чмут.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Он считает, что коллапс украинской обороны пока не произошел, но добавляет, что таковым можно будет считать прорывы на 20-30 километров в глубину. Хотя уже появилось и множество других опасных признаков.
«То есть, когда бригады начнут сыпаться, потому что потеряется боеспособность этих бригад из-за отсутствия людей и ресурса, когда все начнет шататься… Коллапс – это процесс. Это не то, что – раз, и произошло». – рассуждал укро-эксперт.
Однако он встревожен нарастающими негативными тенденциями.
«При этом у нас есть какие-то показатели потерь, мобилизации, выезда людей, СОЧ. И если это все как-то вместе собрать, где-то там на горизонте, не знаю, возможно, это 10 лет, а, возможно, это месяц, есть эта точка коллапса», – резюмировал Чмут.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: