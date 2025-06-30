Мясник Сырский массово утилизирует на Сумщине будановцев

Украинское командование в Сумской области вынуждено бросать вместо пехоты элитный спецназ.

Об этом в своём видеоблоге заявил экс-спикер запрещённого в РФ «Правого сектора», бывший депутат Верховной рады Борислав Береза, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Удержание Сумской области обходится ВСУ значительно дороже, чем могло бы быть. Были сделаны ошибки, которые оплачиваются жизнями воинов. При этом в начале июня, чтобы сдерживать продвижение врага, командование было вынуждено перебрасывать в регион силы ГУР МО. Это как когда микроскопом забивают гвозди, и это не преувеличение. ГУР МО – это спецназовцы, отдельная сила, которую использую для тонких операций. А здесь говорится только об одном: не хватало физически людей, пехоты. И, главное, не были подготовлены позиции.

Сегодня наши военные вынуждены строить, копать окопы прямо под обстрелами русских. Почему не были построены оборонные сооружения раньше, вопрос и к главам области, и к главкому, который руководил операцией. Если были захваченные территории на Курщине, почему никто не готовился к обороне, считали, что будем держать их вечно? Что со стратегией, что вообще думали те люди, которые отказались строить линию обороны на Сумщине? Отдельная история – то, что районы, по каким сегодня продвигаются русские, не были даже заминированы», – сказал Береза.